В ХМАО прокуратура заставила мэрию отремонтировать мост

Прокуратура подала в суд на мэрию Пыть-Яха (ХМАО) из-за автомобильного моста через реку Большой Балык. Мостовой переход находится в аварийном состоянии, но власти его не ремонтируют.
«Установлено, что автомобильный мост через реку Большой Балык имеет многочисленные дефекты, которые могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Пыть-Яха незаконным и возложении на МКУ „Управление капитального строительства г. Пыть-Ях“ обязанности провести капитальный ремонт моста», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.
Суд обязал администрацию города обновить транспортный объект. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
Ранее URA.RU писало, что на автомобильном мосту Пыть-Яха регулярно образуются гигантские пробки из-за ям, которые достигают 2,3 метра в длину. Власти города ждут финансирования, чтобы начать капремонт.
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