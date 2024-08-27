27 августа 2024

В ХМАО прокуратура заставила мэрию отремонтировать мост

Прокуратура заставила мэрию Пыть-Яха отремонтировать мост через Большой Балык
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заставила мэрию в ХМАО отремонтировать мост в Пыть-Яхе
Прокуратура заставила мэрию в ХМАО отремонтировать мост в Пыть-Яхе Фото:

Прокуратура подала в суд на мэрию Пыть-Яха (ХМАО) из-за автомобильного моста через реку Большой Балык. Мостовой переход находится в аварийном состоянии, но власти его не ремонтируют.

«Установлено, что автомобильный мост через реку Большой Балык имеет многочисленные дефекты, которые могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Пыть-Яха незаконным и возложении на МКУ „Управление капитального строительства г. Пыть-Ях“ обязанности провести капитальный ремонт моста», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.

Суд обязал администрацию города обновить транспортный объект. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Ранее URA.RU писало, что на автомобильном мосту Пыть-Яха регулярно образуются гигантские пробки из-за ям, которые достигают 2,3 метра в длину. Власти города ждут финансирования, чтобы начать капремонт.

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Прокуратура подала в суд на мэрию Пыть-Яха (ХМАО) из-за автомобильного моста через реку Большой Балык. Мостовой переход находится в аварийном состоянии, но власти его не ремонтируют. «Установлено, что автомобильный мост через реку Большой Балык имеет многочисленные дефекты, которые могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Пыть-Яха незаконным и возложении на МКУ „Управление капитального строительства г. Пыть-Ях“ обязанности провести капитальный ремонт моста», — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте. Суд обязал администрацию города обновить транспортный объект. Прокуратура контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что на автомобильном мосту Пыть-Яха регулярно образуются гигантские пробки из-за ям, которые достигают 2,3 метра в длину. Власти города ждут финансирования, чтобы начать капремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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