27 августа 2024

Мэр разрушил планы застройщиков на «золотую» землю у «Екатеринбург Арены»

Возле «Екатеринбург Арены» появится большой парк
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка Центрального стадиона на признаки разрушения. Екатеринбург, екатеринбург арена, центральный стадион
Кто именно хотел воткнуть высотки у стадиона, источник агентства не уточнил Фото:

На месте гигантской парковки возле «Екатеринбург Арены» (со стороны улицы Пирогова), которую в разное время хотели освоить застройщики (ввиду выгодного расположения), появится парк. Такое решение, как стало известно URA.RU, принял мэр Алексей Орлов, который утром 28 августа приезжал на площадку.

«Недавно эту землю передали из областной собственности в городскую. В течение зимы появится проект, и к лету 2025-го начнутся работы», — поделился один из участников выездного совещания.

Остатки строительного мусора возле Центрального стадиона. Екатеринбург
У земли недавно поменялся собственник (архивное фото от 2019 года)
Фото:

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На месте гигантской парковки возле «Екатеринбург Арены» (со стороны улицы Пирогова), которую в разное время хотели освоить застройщики (ввиду выгодного расположения), появится парк. Такое решение, как стало известно URA.RU, принял мэр Алексей Орлов, который утром 28 августа приезжал на площадку. «Недавно эту землю передали из областной собственности в городскую. В течение зимы появится проект, и к лету 2025-го начнутся работы», — поделился один из участников выездного совещания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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