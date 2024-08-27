Мэр разрушил планы застройщиков на «золотую» землю у «Екатеринбург Арены»

Возле «Екатеринбург Арены» появится большой парк

28 августа 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Кто именно хотел воткнуть высотки у стадиона, источник агентства не уточнил Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На месте гигантской парковки возле «Екатеринбург Арены» (со стороны улицы Пирогова), которую в разное время хотели освоить застройщики (ввиду выгодного расположения), появится парк. Такое решение, как стало известно URA.RU, принял мэр Алексей Орлов, который утром 28 августа приезжал на площадку. «Недавно эту землю передали из областной собственности в городскую. В течение зимы появится проект, и к лету 2025-го начнутся работы», — поделился один из участников выездного совещания. У земли недавно поменялся собственник (архивное фото от 2019 года) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте гигантской парковки возле «Екатеринбург Арены» (со стороны улицы Пирогова), которую в разное время хотели освоить застройщики (ввиду выгодного расположения), появится парк. Такое решение, как стало известно URA.RU, принял мэр Алексей Орлов, который утром 28 августа приезжал на площадку. «Недавно эту землю передали из областной собственности в городскую. В течение зимы появится проект, и к лету 2025-го начнутся работы», — поделился один из участников выездного совещания.