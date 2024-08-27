Мэр разрушил планы застройщиков на «золотую» землю у «Екатеринбург Арены»

Кто именно хотел воткнуть высотки у стадиона, источник агентства не уточнил
На месте гигантской парковки возле «Екатеринбург Арены» (со стороны улицы Пирогова), которую в разное время хотели освоить застройщики (ввиду выгодного расположения), появится парк. Такое решение, как стало известно URA.RU, принял мэр Алексей Орлов, который утром 28 августа приезжал на площадку.
«Недавно эту землю передали из областной собственности в городскую. В течение зимы появится проект, и к лету 2025-го начнутся работы», — поделился один из участников выездного совещания.
У земли недавно поменялся собственник (архивное фото от 2019 года)
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