27 августа 2024

В Снежинске следователи устанавливают причины внезапной смерти пятиклассника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти ребенка Фото:

В Снежинске (Челябинская область) следователи устанавливаются обстоятельства внезапной смерти пятиклассника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, предварительно, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерть не носит криминальных характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, смерть школьника наступила в ночь на 28 августа. Когда ему стало плохо — родители вызвали скорую помощь. К сожалению, спасти мальчика не удалось.

Школьник воспитывался в полной семье. Родители характеризуются положительно. Установить точные причины смерти мальчика должно следствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске (Челябинская область) следователи устанавливаются обстоятельства внезапной смерти пятиклассника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, предварительно, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерть не носит криминальных характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, смерть школьника наступила в ночь на 28 августа. Когда ему стало плохо — родители вызвали скорую помощь. К сожалению, спасти мальчика не удалось. Школьник воспитывался в полной семье. Родители характеризуются положительно. Установить точные причины смерти мальчика должно следствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...