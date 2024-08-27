В Снежинске следователи устанавливают причины внезапной смерти пятиклассника

В Снежинске (Челябинская область) следователи устанавливаются обстоятельства внезапной смерти пятиклассника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, предварительно, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, смерть не носит криминальных характер», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, смерть школьника наступила в ночь на 28 августа. Когда ему стало плохо — родители вызвали скорую помощь. К сожалению, спасти мальчика не удалось.
Школьник воспитывался в полной семье. Родители характеризуются положительно. Установить точные причины смерти мальчика должно следствие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!