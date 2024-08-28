Самая популярная актриса России и шоу от косплееров: программа фестиваля «ГикКон» в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев зовут на косплей шоу и встречу со звездами

28 августа 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

На «ГикКоне» можно встретить различных персонажей из комиксов, фильмов и игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург на два дня вновь превратится в мультивселенную, где можно пообщаться с самой популярной актрисой России Любовью Аксеновой, узнать, почему никогда не вернется 2007 год, и побывать на косплей-шоу. URA.RU подготовило подробную афишу предстоящего фестиваля «ГикКон». Программа фестиваля разделена на два дня. 30 августа в ДК Железнодорожников в двух залах пройдет гик-конференция. Выступления спикеров стартуют в 11:00. Все желающие могут посетить выступления по предварительной регистрации, также будет идти онлайн-трансляция. Посетители могут послушать разработчика игр Владимира Шашорина, который расскажет, можно ли назвать славянскую мифологию в российских играх модной или странной, художница Юлия Журавлева поделится, как найти себя и вдохновение. Всего будет более 10 выступлений разных спикеров на тему комиксов, подкастов и видеоигр. 31 августа мероприятие переместится в ТЦ «Радуга Парк». Здесь гости смогут купить комиксы, пообщаться с художниками и издателями, поучаствовать в квизе по аниме и розыгрышах подарков. Также планируются встречи со звездами: комик Андрей Атлас расскажет об участии в StandUp и съемках фильма «Майор Гром: игра», экс-ведущий телеканала 2×2 и A-One Сергей Хоббит презентует книгу «Никто никогда не вернет 2007», а актриса Любовь Аксенова ответит на вопросы поклонников и проведет автограф-сессию. Фестиваль бесплатный для посещения. Каких персонажей можно встретить на «ГикКоне» и чем заняться на площадках, URA.RU описало в фоторепортаже. Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург на два дня вновь превратится в мультивселенную, где можно пообщаться с самой популярной актрисой России Любовью Аксеновой, узнать, почему никогда не вернется 2007 год, и побывать на косплей-шоу. URA.RU подготовило подробную афишу предстоящего фестиваля «ГикКон». Программа фестиваля разделена на два дня. 30 августа в ДК Железнодорожников в двух залах пройдет гик-конференция. Выступления спикеров стартуют в 11:00. Все желающие могут посетить выступления по предварительной регистрации, также будет идти онлайн-трансляция. Посетители могут послушать разработчика игр Владимира Шашорина, который расскажет, можно ли назвать славянскую мифологию в российских играх модной или странной, художница Юлия Журавлева поделится, как найти себя и вдохновение. Всего будет более 10 выступлений разных спикеров на тему комиксов, подкастов и видеоигр. 31 августа мероприятие переместится в ТЦ «Радуга Парк». Здесь гости смогут купить комиксы, пообщаться с художниками и издателями, поучаствовать в квизе по аниме и розыгрышах подарков. Также планируются встречи со звездами: комик Андрей Атлас расскажет об участии в StandUp и съемках фильма «Майор Гром: игра», экс-ведущий телеканала 2×2 и A-One Сергей Хоббит презентует книгу «Никто никогда не вернет 2007», а актриса Любовь Аксенова ответит на вопросы поклонников и проведет автограф-сессию. Фестиваль бесплатный для посещения. Каких персонажей можно встретить на «ГикКоне» и чем заняться на площадках, URA.RU описало в фоторепортаже.