Участники детально продумывали свои костюмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в парке ТРЦ «Радуга Парк» 27 августа горожане могли встретиться с персонажами аниме-фильмов и героями постапокалиптических компьютерных игр Fallout и S.T.A.L.K.E.R. Переодетые люди стали участниками фестиваля гик-культуры «ГикКон», в рамках которого прошло косплей-шоу. О том, как это было — в фоторепортаже URA.RU.

Шоу с переодеваниями в персонажей компьютерных игр, комиксов и аниме стало одним из ключевых событий фестиваля. Из-за большого количества участников мероприятие пришлось поделить на три блока. Так, за четыре часа на главной сцене «ГикКона» успели побывать герои вселенных «Гарри Поттера», Warcraft, «Наруто» и многие другие. После выступлений гости фестиваля просили косплейщиков сфотографироваться с ними. Особой популярностью пользовались персонажи украинской игры S.T.A.L.K.E.R. и главный антагонист из романа про Гарри Поттера лорд Волан-де-Морт.

Стоит отметить, что персонажи вселенной, созданной писательницей Джоан Роулинг, не только оказались по душе гостям фестиваля, но и их шоу отметили жюри косплей-представления. Так, первое место заняла девушка, переодетая в Беллатрису Лестрейндж. Героиня не только точно передала мимику и внешний вид персонажа, но и нестандартно его преподнесла — исполнила танец из фильма «Бриллиантовая рука» под песню «Помоги мне». Победительнице вручили 20 тысяч рублей, сертификат на 30 тысяч на пошив очередного костюма, а также подарки от спонсоров фестиваля. Волан-де-Морт тоже не оставили без подарка — ему вручили специальный приз.

Помимо этого, в течение всего дня поклонники гик-культуры покупали новые комиксы от издательств BUBBLE и «Бомбора» и тут же получали автографы от художников и сценаристов. Также большое количество людей собрало шоу-рестлеров, а еще можно было поиграть в старые кассетные игры, научиться рисовать иероглифы и танцевать с веером, узнать, как создаются супергеройские мультфильмы, и наконец обзавестись новыми знакомствами по интересам.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон» обсудят выпуск нового комикса «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова. Помимо этого, представят графический роман «Александр Ярославич. Героический эпос» о жизни Александра Невского.

Волан-де-Морт на фестивале «ГикКон» был нарасхват Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также можно было встретить большое количество людей в форме и с оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кто-то над костюмом не сильно заморачивался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для участников даже сделали подиум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Красота некоторых костюмов поражала и экспертов, и обывателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Любой желающий мог пообщаться с создателями комиксов и получить их автограф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кто-то предпочитал отдыхать в теньке и с играми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фестивале собрались люди разных возрастов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страшные маски не пугали, а привлекали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ко второй половине дня народ существенно прибавился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Временами казалось, что в городе начались съемки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победители получали также символ фестиваля — гиккона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU