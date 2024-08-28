Сотрудники «Сима-ленда» совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз весом 18 тонн отправился в путь 28 августа, рассказали URA.RU в компании.
«В фуру вошли — генераторы, бытовая химия, хозяйственные товары, спальные принадлежности, средства личной гигиены, одежда, детские товары и многое другое. Мы собираем и отправляем каждый груз адресно и по запросу», — подчеркнули представители «Сима-ленда».
Компания много лет регулярно оказывает гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается. Например, в 2023 году «Сима-ленд» направил груз жителям свердловских поселков Сосьва и Таежный, пострадавших от масштабного пожара. Также адресная помощь была направлена погорельцам из Курганской области.
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