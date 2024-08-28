Неравнодушные уральцы отправили гуманитарный груз в Курскую область. Видео

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
Для курян закупили генераторы, одежду и многое другое Фото:

Сотрудники «Сима-ленда» совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз весом 18 тонн отправился в путь 28 августа, рассказали URA.RU в компании.

«В фуру вошли — генераторы, бытовая химия, хозяйственные товары, спальные принадлежности, средства личной гигиены, одежда, детские товары и многое другое. Мы собираем и отправляем каждый груз адресно и по запросу», — подчеркнули представители «Сима-ленда».

Компания много лет регулярно оказывает гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается. Например, в 2023 году «Сима-ленд» направил груз жителям свердловских поселков Сосьва и Таежный, пострадавших от масштабного пожара. Также адресная помощь была направлена погорельцам из Курганской области.

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Сотрудники «Сима-ленда» совместно со свердловским правительством и общественными организациями собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Груз весом 18 тонн отправился в путь 28 августа, рассказали URA.RU в компании. «В фуру вошли — генераторы, бытовая химия, хозяйственные товары, спальные принадлежности, средства личной гигиены, одежда, детские товары и многое другое. Мы собираем и отправляем каждый груз адресно и по запросу», — подчеркнули представители «Сима-ленда». Компания много лет регулярно оказывает гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается. Например, в 2023 году «Сима-ленд» направил груз жителям свердловских поселков Сосьва и Таежный, пострадавших от масштабного пожара. Также адресная помощь была направлена погорельцам из Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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