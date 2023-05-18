Компания «Сима-ленд» решила увеличить масштабы своей гуманитарной миссии: в ближайшие дни адресная помощь отправится в пострадавшую от пожаров Курганскую область, а часть необходимых вещей уже доставлена погорельцам из Свердловской области. О том, как компания помогла людям, рассказала сестра одного из пострадавших от пожара в Ирбите Елена.
«У моего старшего брата Вовы случилась большая беда, к которой никто не может быть готов. Мы вместе с компанией „Сима-ленд“ собрали информацию, где и что сгорело, кому и что нужно для дальнейшего нормального проживания. От себя хочу поблагодарить всю компанию и тех, кто помогает здесь сейчас», — рассказала девушка.
Дом Владимира в Ирбите пострадал от пожара 25 апреля, когда он остался сидеть с двумя детьми дома. «Благодаря тому, что я остался, увидел, что идет задымление, выскочил на улицу, а там пожар на соседнем участке. По началу думал, что нас не заденет, но был сильный ветер и сухая трава», — рассказал пострадавший. У Владимира сгорели теплица, баня, конюшня и сам дом.
В Ирбит уже прибыла адресная помощь в виде строительных материалов и инструментов, кормов домашних животных и лака. Также необходимые вещи отправятся в Курганскую область: в гуманитарный груз включили одежду, обувь, одеяла, постельное белье, посуду, плиты, чайники, фены.
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