ДТП произошло в Чебаркульском районе
В Чебаркульском районе Челябинской области на трассе М-5 фура съехала в кювет и опрокинулась. Это произошло рано утром 29 августа на 1823 километре дороги, сообщили в пресс-службе ГАИ.
«На 1823 километре автомобильной дороги М-5 Урал водитель транспортного средства допустил съезд в правый кювет. ДТП без пострадавших», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, водитель фуры съехал в кювет. При этом обошлось без пострадавших.
В Чебаркульском районе Челябинской области на трассе М-5 фура съехала в кювет и опрокинулась
Водитель транспортного средства допустил съезд в правый кювет
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