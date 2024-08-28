28 августа 2024

На трассе М-5 под Челябинском фура съехала в кювет и опрокинулась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в Чебаркульском районе
ДТП произошло в Чебаркульском районе Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области на трассе М-5 фура съехала в кювет и опрокинулась. Это произошло рано утром 29 августа на 1823 километре дороги, сообщили в пресс-службе ГАИ.

«На 1823 километре автомобильной дороги М-5 Урал водитель транспортного средства допустил съезд в правый кювет. ДТП без пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, водитель фуры съехал в кювет. При этом обошлось без пострадавших. 

В Чебаркульском районе Челябинской области на трассе М-5 фура съехала в кювет и опрокинулась
В Чебаркульском районе Челябинской области на трассе М-5 фура съехала в кювет и опрокинулась
Фото:
Водитель транспортного средства допустил съезд в правый кювет
Водитель транспортного средства допустил съезд в правый кювет
Фото:

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В Чебаркульском районе Челябинской области на трассе М-5 фура съехала в кювет и опрокинулась. Это произошло рано утром 29 августа на 1823 километре дороги, сообщили в пресс-службе ГАИ. «На 1823 километре автомобильной дороги М-5 Урал водитель транспортного средства допустил съезд в правый кювет. ДТП без пострадавших», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, водитель фуры съехал в кювет. При этом обошлось без пострадавших. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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