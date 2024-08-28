28 августа 2024

Пермский бар устроит для скуфов вечеринку с «первоклассницами»

© Служба новостей «URA.RU»
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Скуфам посвятили вечеринку в Перми
Скуфам посвятили вечеринку в Перми Фото:

Накануне Дня знаний в одном из пермских баров решили утроить тематическую вечеринку «Бэк ту скуф» со слоганом «Первый звоночек». На ней скуфам предложат поучаствовать в аукционе на право прокатить на плечах «первоклассную с колокольчиком».

«Даешь Первый звоночек! Учим плохому без перемен, и оформляем стипуху на весь учебный год. Устроим аукцион скуфов на право прокатить на плечах первоклассную с колокольчиком», — говорится в анонсе вечеринки.

Скуфами называют мужчин, которые не следят за своим внешним видом. Это люди с лишним весом, мешками под глазами и залысинами. Ранее URA.RU рассказывало, как и где появилось это молодежное понятие. 

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Накануне Дня знаний в одном из пермских баров решили утроить тематическую вечеринку «Бэк ту скуф» со слоганом «Первый звоночек». На ней скуфам предложат поучаствовать в аукционе на право прокатить на плечах «первоклассную с колокольчиком». «Даешь Первый звоночек! Учим плохому без перемен, и оформляем стипуху на весь учебный год. Устроим аукцион скуфов на право прокатить на плечах первоклассную с колокольчиком», — говорится в анонсе вечеринки. Скуфами называют мужчин, которые не следят за своим внешним видом. Это люди с лишним весом, мешками под глазами и залысинами. Ранее URA.RU рассказывало, как и где появилось это молодежное понятие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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