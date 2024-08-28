Пермский бар устроит для скуфов вечеринку с «первоклассницами»

Накануне Дня знаний в одном из пермских баров решили утроить тематическую вечеринку «Бэк ту скуф» со слоганом «Первый звоночек». На ней скуфам предложат поучаствовать в аукционе на право прокатить на плечах «первоклассную с колокольчиком».
«Даешь Первый звоночек! Учим плохому без перемен, и оформляем стипуху на весь учебный год. Устроим аукцион скуфов на право прокатить на плечах первоклассную с колокольчиком», — говорится в анонсе вечеринки.
Скуфами называют мужчин, которые не следят за своим внешним видом. Это люди с лишним весом, мешками под глазами и залысинами. Ранее URA.RU рассказывало, как и где появилось это молодежное понятие.
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