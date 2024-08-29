29 августа 2024

Жена экс-президента «Лукойла» вошла в список богатейших женщин по версии Forbes

Жена экс-президента «Лукойла» Лариса Алекперова стала одной из богатейших женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Алекперова стала одной из богатейших женщин России по версии Forbes
Лариса Алекперова стала одной из богатейших женщин России по версии Forbes Фото:

Лариса Алекперова, жена бывшего президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, стала одной из богатейших женщин России по версии Forbes. Она заняла предпоследнюю строчку в рейтинге с дивидендами около 600 миллионов рублей.

«Лариса Алекперова появилась в списке аффилированных лиц „Лукойла“ в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций нефтяной компанией», — сообщил Forbes.

По данным издания, размер дивидендов, которые получила Алекперова на свои акции в мае, составил около 600 миллионов рублей. Такую сумму аналитики назвали с учетом налогов.

Ранее URA.RU сообщало, что сам Вагит Алекперов возглавил список предпринимателей с самыми высокими дивидендными доходами за 2023 год. Общая сумма его прибыли составила 28 600 миллионов долларов.

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Лариса Алекперова, жена бывшего президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, стала одной из богатейших женщин России по версии Forbes. Она заняла предпоследнюю строчку в рейтинге с дивидендами около 600 миллионов рублей. «Лариса Алекперова появилась в списке аффилированных лиц „Лукойла“ в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций нефтяной компанией», — сообщил Forbes. По данным издания, размер дивидендов, которые получила Алекперова на свои акции в мае, составил около 600 миллионов рублей. Такую сумму аналитики назвали с учетом налогов. Ранее URA.RU сообщало, что сам Вагит Алекперов возглавил список предпринимателей с самыми высокими дивидендными доходами за 2023 год. Общая сумма его прибыли составила 28 600 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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