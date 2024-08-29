Жена экс-президента «Лукойла» вошла в список богатейших женщин по версии Forbes

Лариса Алекперова, жена бывшего президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, стала одной из богатейших женщин России по версии Forbes. Она заняла предпоследнюю строчку в рейтинге с дивидендами около 600 миллионов рублей.
«Лариса Алекперова появилась в списке аффилированных лиц „Лукойла“ в 2007 году, тогда ей принадлежало 0,17%. С тех пор ее доля в капитале компании увеличилась, в том числе благодаря выкупу собственных акций нефтяной компанией», — сообщил Forbes.
По данным издания, размер дивидендов, которые получила Алекперова на свои акции в мае, составил около 600 миллионов рублей. Такую сумму аналитики назвали с учетом налогов.
Ранее URA.RU сообщало, что сам Вагит Алекперов возглавил список предпринимателей с самыми высокими дивидендными доходами за 2023 год. Общая сумма его прибыли составила 28 600 миллионов долларов.
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