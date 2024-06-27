Forbes составил рейтинг богатейших людей России по дивидендам

Журнал Forbes представил второй ежегодный список 50 самых состоятельных россиян по размеру полученных дивидендов за 2023 год. Лидирующую позицию в этом рейтинге занял главный акционер компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Журнал выделил 10 самых богатых представителей РФ, о них — в материале URA.RU.
1. Вагит Алекперов
Согласно результатам за 2023 год, 73-летний экс-президент нефтяной корпорации «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список предпринимателей с самыми высокими дивидендными доходами. Общая сумма его прибыли составляет 28 600 миллионов долларов. «Лукойл» — одна из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 годах.
2. Леонид Михельсон и семья
За 2023 год 68-летний председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и семья получили прибыли на сумму 27 400 миллионов долларов. Источниками дивидендов стали «Новатэк» и «СИБУР Холдинг».
3. Владимир Лисин
Председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин по результатам за 2023 год заработал 26 600 миллионов долларов. В 2020 он получил более миллиарда долларов в виде дивидендов НЛМК в 2020 году.
4. Алексей Мордашов и семья
58-летний гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов и его семья получили прибыли на сумму 25 500 миллионов долларов. Отмечается, что у него есть семь детей. Основа его состояния — акции группы «Северсталь».
5. Владимир Потанин
Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин занял пятое место по итогам полученных дивидендов за 2023 год. Миллиардеру 63 года. За 2023 год он заработал около 23 700 миллионов долларов. Капитал Потанина состоит почти из 37% акций «Норильского никеля», одного из крупнейших в мире производителей рафинированного никеля и палладия, 45% акций Росбанка и 35% TCS Group.
6. Геннадий Тимченко
За 2023 71-летний председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко получил 23 400 миллионов долларов дивидендов. Капитал состоит из 23,5% «Новатэка», 17% «Сибура», 53% «Стройтрансгаза», 80% «Трансойла», 30% «Колмара».
7. Андрей Мельниченко и семья
52-летний со-основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Анрдей Мельниченко и его семья заработали 21 100 миллионов долларов. Его капитал содержит акции производителя удобрений «Еврохим» и угольной компании СУЭК, которые принадлежат дискреционному трасту.
8. Павел Дуров
Восьмое место занял 40-летний российский миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние за 2023 год оценивается в 15500 миллионов долларов.
9. Алишер Усманов
Состояние 71-летнего основателя и основного акционера USM (»Металлоинвест», «Удоканская медь», «Мегафон») Алишера Усманова по результатам 2023 года достигло 13 400 миллионов долларов. Усманов также поддерживает российский футбольный клуб «Арсенал Тула».
10. Михаил Фридман
Бывший член совета директоров LetterOne (немецкая нефтегазовая компания Wintershall DEA) Михаил Фридман за 2023 год получил дивиденды в размере 13 100 миллионов долларов. Ему 60 лет. Его капитал также состоит из VEON — 56,2%, Turkcell — 19,8%, Dia) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Group — 47,9%).
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