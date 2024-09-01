01 сентября 2024
31 августа 2024

Вильфанд: в Тюменскую область придут заморозки до -2 градусов

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Заморозки в Тюмень придут в начале сентября
Заморозки в Тюмень придут в начале сентября Фото:

В Тюменской области в начале сентября ожидаются ночные заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки ожидаются в некоторых регионах России в начале сентября. На юге Тюменской области прогнозируется ночью температура от -2 до -5 градусов», — передает ТАСС заявление Вильфанда.

Ученый связывает раннее похолодание с движением воздушных масс с Северного Ледовитого океана. В начале сентября в Тюмени также ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в начале осени составит +19 градусов.

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В Тюменской области в начале сентября ожидаются ночные заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Заморозки ожидаются в некоторых регионах России в начале сентября. На юге Тюменской области прогнозируется ночью температура от -2 до -5 градусов», — передает ТАСС заявление Вильфанда. Ученый связывает раннее похолодание с движением воздушных масс с Северного Ледовитого океана. В начале сентября в Тюмени также ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в начале осени составит +19 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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