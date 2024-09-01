Вильфанд: в Тюменскую область придут заморозки до -2 градусов

Заморозки в Тюмень придут в начале сентября
В Тюменской области в начале сентября ожидаются ночные заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Заморозки ожидаются в некоторых регионах России в начале сентября. На юге Тюменской области прогнозируется ночью температура от -2 до -5 градусов», — передает ТАСС заявление Вильфанда.
Ученый связывает раннее похолодание с движением воздушных масс с Северного Ледовитого океана. В начале сентября в Тюмени также ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в начале осени составит +19 градусов.
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