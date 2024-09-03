«Интерфакс» раскрыл, кто может стать новым представителем России в МВФ

«Интерфакс»: на месте представителем от РФ в МВФ видят Ксению Юдаеву
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Ксения Юдаева может возглавить МВФ от России, передает «Интерфакс» Фото:

На место исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от РФ прочат бывшую заместительницу председателя Центробанка Ксению Юдаеву. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники.

«Внесение кандидатуры [Ксении Юдаевой], предложенной Минфином и поддержанной ЦБ РФ и МИДом, согласовал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение будет оформлено распоряжением правительства РФ», — сказал источник в разговоре с журналистами.

Юдаева присоединилась к команде Центробанка в сентябре 2013 года после руководства экспертным управлением при президенте РФ. Она стала одной из ключевых фигур в команде председателя банка Эльвиры Набиуллиной, с которой ранее сотрудничала в администрации президента. Изначально Юдаева курировала денежно-кредитную политику. Далее она сфокусировалась на стратегическом планировании, прогнозировании и обеспечении финансовой стабильности. Она покинула должность при ЦБ в августе прошлого года, но осталось советником Набиуллиной.

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На место исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от РФ прочат бывшую заместительницу председателя Центробанка Ксению Юдаеву. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники. «Внесение кандидатуры [Ксении Юдаевой], предложенной Минфином и поддержанной ЦБ РФ и МИДом, согласовал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение будет оформлено распоряжением правительства РФ», — сказал источник в разговоре с журналистами. Юдаева присоединилась к команде Центробанка в сентябре 2013 года после руководства экспертным управлением при президенте РФ. Она стала одной из ключевых фигур в команде председателя банка Эльвиры Набиуллиной, с которой ранее сотрудничала в администрации президента. Изначально Юдаева курировала денежно-кредитную политику. Далее она сфокусировалась на стратегическом планировании, прогнозировании и обеспечении финансовой стабильности. Она покинула должность при ЦБ в августе прошлого года, но осталось советником Набиуллиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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