Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах

16 августа 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, заявили в telegram-каналах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Об этом сообщили telegram-каналы. «Президент 16 августа подписал Указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности», — заявили в telegram -канале «Пул Первого». По их словам, были помилованы 16 мужчин и 14 женщин, среди которых есть серьезно больные и пенсионеры. Все ранее осужденные признали вину и взяли обязательство вести законопослушный образ жизни, это проконтролирует Министерство внутренних дел. За участие в каких протестах были осуждены эти 30 человек — не указывается. Самые масштабные беспорядки в Беларуси проходили в 2020 году после повторного избрания Лукашенко в качестве президента Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Об этом сообщили telegram-каналы. «Президент 16 августа подписал Указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности», — заявили в telegram-канале «Пул Первого». По их словам, были помилованы 16 мужчин и 14 женщин, среди которых есть серьезно больные и пенсионеры. Все ранее осужденные признали вину и взяли обязательство вести законопослушный образ жизни, это проконтролирует Министерство внутренних дел. За участие в каких протестах были осуждены эти 30 человек — не указывается. Самые масштабные беспорядки в Беларуси проходили в 2020 году после повторного избрания Лукашенко в качестве президента Беларуси.