Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за участие в протестах

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, заявили в telegram-каналах Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Президент 16 августа подписал Указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности», — заявили в telegram-канале «Пул Первого». По их словам, были помилованы 16 мужчин и 14 женщин, среди которых есть серьезно больные и пенсионеры. Все ранее осужденные признали вину и взяли обязательство вести законопослушный образ жизни, это проконтролирует Министерство внутренних дел.

За участие в каких протестах были осуждены эти 30 человек — не указывается. Самые масштабные беспорядки в Беларуси проходили в 2020 году после повторного избрания Лукашенко в качестве президента Беларуси.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Об этом сообщили telegram-каналы. «Президент 16 августа подписал Указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности», — заявили в telegram-канале «Пул Первого». По их словам, были помилованы 16 мужчин и 14 женщин, среди которых есть серьезно больные и пенсионеры. Все ранее осужденные признали вину и взяли обязательство вести законопослушный образ жизни, это проконтролирует Министерство внутренних дел. За участие в каких протестах были осуждены эти 30 человек — не указывается. Самые масштабные беспорядки в Беларуси проходили в 2020 году после повторного избрания Лукашенко в качестве президента Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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