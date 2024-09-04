В Магнитогорске расторгли контракт на реконструкцию аэропорта в шесть миллиардов

В Магнитогорске (Челябинская область) расторгли контракт на реконструкцию аэропорта стоимостью 6,638 млрд рублей. Как следует из данных информсистемы «Закупки», контракт расторгнут в одностороннем порядке заказчиком.
«Исполнение прекращено. Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта», — следует из данных ЕИС «Закупки».
Инициатором расторжения стал ФКУ «Ространсмодернизация». Подрядчик «АльмакорГрупп» внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта.
Исполнитель излишне получил 1,629 млрд рублей, вернув заказчику 117,24 млн рублей. Фактически подрядчику оплачено 6,238 млрд рублей. При этом обязательства выполнены, отмечено в информсистеме, на 4,608 млрд рублей.
Работы начались в 2019 году и должны были завершиться в 2024 году. Планировалось модернизировать покрытие перрона, магистральных рулежных дорожек, заменить светосигнальное оборудование и провести другие работы. На пять с лишним месяцев 2023 году объект закрывался и не функционировал.
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