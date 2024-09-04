В Челябинске подорожали новые автомобили

В Челябинской области в августе наметился рост стоимости новых авто. Как 5 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру Оценка», цены в среднем выросли на 4,4%.
«По итогам августа средняя цена нового автомобиля в Челябинске составила 2,87 миллиона рублей. По сравнению с июлем средняя стоимость нового автомобиля увеличилась на 4,4%», — сообщили URA.RU в офисе сервиса.
Анализ объявлений о продаже помог понять, что самым значительным ростом цены отметился Geely Emgrand II, подорожав на 6,7%. Исследование рынка показало, что цены выросли и на другие модели, такие как LiXiang L7 (рост 5,8% до 7,77 млн рублей) и Omoda C5 (увеличение на 5,4% до 2,74 млн рублей). В то же время, некоторые модели подешеевели. Например, Exeed VX снизился в цене на 5,1%.
Ситуация с подержанными автомобилями оказалась более стабильной. Средняя стоимость изменилась незначительно. Показатель зафиксировался на уровне 1,36 млн рублей. Лидером падения стала Lada 2107 (минус 9,2% до 185 тысяч рублей). Также цены опустились на Toyota RAV4 XA40 (снижение 7,2% до 2,72 млн рублей) и Kia Sportage IV ( сокращение стоимости 6,6% до 1,9 млн рублей). При этом подорожали подержанные машины Skoda Octavia Octavia A7, Lada XRAY и ряд других моделей.
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