Свердловчанин насмерть забил гостя за то, что тот не хотел уходить. Фото

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Обвиняемого в убийстве отправили в тюрьму на 10 лет Фото:

В Асбесте (Свердловская область) мужчина насмерть забил собутыльника, который отказывался уходить из его квартиры. Обвиняемый не признавался в убийстве, однако следователи смогли собрать все доказательства преступления. Суд назначил мужчине 10 лет колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители.

«Осужденный, находясь у себя в квартире, распивал спиртное со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевший был сильно избит. От причиненных телесных повреждений пострадавший впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы», — пояснил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга. Следователи собрали и закрепили доказательственную базу, благодаря которой направили дело в суд.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что гость не хотел покидать квартиру собутыльника. Об инциденте сообщили в полицию соседи. «Фигурант никуда не скрывался и был задержан непосредственно в квартире. Собранные по данному факту материалы сотрудники МВД передали нашим коллегам из СК», — отметил полковник Горелых.

Следователям удалось собрать доказательственную базу
Следователям удалось собрать доказательственную базу
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Пострадавший от нападения скончался в больнице
Пострадавший от нападения скончался в больнице
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В Асбесте (Свердловская область) мужчина насмерть забил собутыльника, который отказывался уходить из его квартиры. Обвиняемый не признавался в убийстве, однако следователи смогли собрать все доказательства преступления. Суд назначил мужчине 10 лет колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители. «Осужденный, находясь у себя в квартире, распивал спиртное со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевший был сильно избит. От причиненных телесных повреждений пострадавший впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы», — пояснил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга. Следователи собрали и закрепили доказательственную базу, благодаря которой направили дело в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что гость не хотел покидать квартиру собутыльника. Об инциденте сообщили в полицию соседи. «Фигурант никуда не скрывался и был задержан непосредственно в квартире. Собранные по данному факту материалы сотрудники МВД передали нашим коллегам из СК», — отметил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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