Свердловчанин насмерть забил гостя за то, что тот не хотел уходить. Фото

06 сентября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Обвиняемого в убийстве отправили в тюрьму на 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) мужчина насмерть забил собутыльника, который отказывался уходить из его квартиры. Обвиняемый не признавался в убийстве, однако следователи смогли собрать все доказательства преступления. Суд назначил мужчине 10 лет колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители. «Осужденный, находясь у себя в квартире, распивал спиртное со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевший был сильно избит. От причиненных телесных повреждений пострадавший впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы», — пояснил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга. Следователи собрали и закрепили доказательственную базу, благодаря которой направили дело в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что гость не хотел покидать квартиру собутыльника. Об инциденте сообщили в полицию соседи. «Фигурант никуда не скрывался и был задержан непосредственно в квартире. Собранные по данному факту материалы сотрудники МВД передали нашим коллегам из СК», — отметил полковник Горелых. Следователям удалось собрать доказательственную базу Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Пострадавший от нападения скончался в больнице Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Асбесте (Свердловская область) мужчина насмерть забил собутыльника, который отказывался уходить из его квартиры. Обвиняемый не признавался в убийстве, однако следователи смогли собрать все доказательства преступления. Суд назначил мужчине 10 лет колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители. «Осужденный, находясь у себя в квартире, распивал спиртное со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевший был сильно избит. От причиненных телесных повреждений пострадавший впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы», — пояснил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга. Следователи собрали и закрепили доказательственную базу, благодаря которой направили дело в суд. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что гость не хотел покидать квартиру собутыльника. Об инциденте сообщили в полицию соседи. «Фигурант никуда не скрывался и был задержан непосредственно в квартире. Собранные по данному факту материалы сотрудники МВД передали нашим коллегам из СК», — отметил полковник Горелых.