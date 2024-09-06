Челябинский «Трактор» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

«Трактор» одержал победу со счетом 4-1 над «Барысом»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей Трактор СКА Челябинск, болельщик трактора
Челябинцы одержали уверенную победу 6 сентября Фото:

Челябинский ХК «Трактор» 6 сентября одержал первую победу в сезоне КХЛ 2024-2025. Челябинцы взяли верх над астанинским «Барысом» со счетом 4-1. Об этом сообщается в telegram-канале хоккейного клуба.

«В первом периоде счет был 0-1 в пользу казахстанской команды. „Трактор“ совершил 30 бросков против 11 „Барыса“. В начале второго периода челябинцы сравняли счет — дубль оформил Михаил Котляревский. Завершили игру „черно-белые“ с уверенной победой», — сообщили в клубе.

Следующую игру «Трактор» проведет с «Салаватом Юлаевым». В рамках регулярного сезона КХЛ она состоится 8 сентября на льду «Уфа-Арены».

Как сообщало URA.RU ранее, сезон для «Трактора» начался с Уральского дерби, играли на выезде против «Автомобилиста». Тот матч закончился для команды Бенуа Гру поражением 3-2. В последнем матче выездной серии «черно-белые» сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Челябинский ХК «Трактор» 6 сентября одержал первую победу в сезоне КХЛ 2024-2025. Челябинцы взяли верх над астанинским «Барысом» со счетом 4-1. Об этом сообщается в telegram-канале хоккейного клуба. «В первом периоде счет был 0-1 в пользу казахстанской команды. „Трактор“ совершил 30 бросков против 11 „Барыса“. В начале второго периода челябинцы сравняли счет — дубль оформил Михаил Котляревский. Завершили игру „черно-белые“ с уверенной победой», — сообщили в клубе. Следующую игру «Трактор» проведет с «Салаватом Юлаевым». В рамках регулярного сезона КХЛ она состоится 8 сентября на льду «Уфа-Арены». Как сообщало URA.RU ранее, сезон для «Трактора» начался с Уральского дерби, играли на выезде против «Автомобилиста». Тот матч закончился для команды Бенуа Гру поражением 3-2. В последнем матче выездной серии «черно-белые» сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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