В Челябинске в микрорайоне Парковый ребенка едва не придавил лифт. Мать решила придержать кабину лифта, оставив в дверях коляску с малышом, сообщили очевидцы.
«Мать решила заблокировать двери, оставив в дверях коляску с ребенком. Лифт оказался без датчика и начал закрываться. Женщина в последнюю минуту успела вытащить коляску, когда двери стали закрываться», — сообщили жители микрорайона.
Видео инцидента поделился один из соседей женщины. Он наткнулся на этот момент случайно, когда ему в домофон стал кто-то звонить, рассказал мужчина «Агентству чрезвычайных новостей».
Судя по записи, женщина собирались ехать вниз, но вспомнила, что что-то забыла дома. Тогда она решила придержать кабину лифта с помощью коляски с ребенком.
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