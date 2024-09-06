06 сентября 2024

Ребенка в Челябинске едва не придавил лифт. Видео

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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, лифт, подъезд, этаж
женщина решила придержать кабину, оставив в двери коляску с ребенком (архивное фото) Фото:

В Челябинске в микрорайоне Парковый ребенка едва не придавил лифт. Мать решила придержать кабину лифта, оставив в дверях коляску с малышом, сообщили очевидцы.

«Мать решила заблокировать двери, оставив в дверях коляску с ребенком. Лифт оказался без датчика и начал закрываться. Женщина в последнюю минуту успела вытащить коляску, когда двери стали закрываться», — сообщили жители микрорайона.

Видео инцидента поделился один из соседей женщины. Он наткнулся на этот момент случайно, когда ему в домофон стал кто-то звонить, рассказал мужчина «Агентству чрезвычайных новостей».

Судя по записи, женщина собирались ехать вниз, но вспомнила, что что-то забыла дома. Тогда она решила придержать кабину лифта с помощью коляски с ребенком.

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В Челябинске в микрорайоне Парковый ребенка едва не придавил лифт. Мать решила придержать кабину лифта, оставив в дверях коляску с малышом, сообщили очевидцы. «Мать решила заблокировать двери, оставив в дверях коляску с ребенком. Лифт оказался без датчика и начал закрываться. Женщина в последнюю минуту успела вытащить коляску, когда двери стали закрываться», — сообщили жители микрорайона. Видео инцидента поделился один из соседей женщины. Он наткнулся на этот момент случайно, когда ему в домофон стал кто-то звонить, рассказал мужчина «Агентству чрезвычайных новостей». Судя по записи, женщина собирались ехать вниз, но вспомнила, что что-то забыла дома. Тогда она решила придержать кабину лифта с помощью коляски с ребенком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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