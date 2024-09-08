Стали известны итоги масштабных выборов в Пермском крае

В Пермском крае подведены предварительные итоги выборов, прошедших в регионе 6-8 сентября. Средняя явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования составила 30,24%. Об этом сообщили представители краевого Избиркома.
«По предварительным данным, из 371 мандатов, „Единая Россия“ получила 306 мандатов. Самовыдвиженцы на выборах получили 27 мандатов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край».
Остальные мандаты распределились по партиям:
- »Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 15 мандатов,
- »КПРФ»- 11 мандатов,
- »ЛДПР» — 10 мандатов,
- »Новые люди» — 1 мандат,
- »Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1 мандат.
Официальное оглашение итогов выборов с анализом хода кампании и дней голосования состоится 9 сентября в 11:00 в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (ул. Советская,1б), отметили в Избиркоме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!