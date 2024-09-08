08 сентября 2024
07 сентября 2024

Стали известны итоги масштабных выборов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки проголосовали на выборах
Пермяки проголосовали на выборах Фото:

В Пермском крае подведены предварительные итоги выборов, прошедших в регионе 6-8 сентября. Средняя явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования составила 30,24%. Об этом сообщили представители краевого Избиркома.

«По предварительным данным, из 371 мандатов, „Единая Россия“ получила 306 мандатов. Самовыдвиженцы на выборах получили 27 мандатов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край».

Остальные мандаты распределились по партиям:

  • »Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 15 мандатов,
  • »КПРФ»- 11 мандатов,
  • »ЛДПР» — 10 мандатов,
  • »Новые люди» — 1 мандат,
  • »Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1 мандат.

Официальное оглашение итогов выборов с анализом хода кампании и дней голосования состоится 9 сентября в 11:00 в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (ул. Советская,1б), отметили в Избиркоме.

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В Пермском крае подведены предварительные итоги выборов, прошедших в регионе 6-8 сентября. Средняя явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования составила 30,24%. Об этом сообщили представители краевого Избиркома. «По предварительным данным, из 371 мандатов, „Единая Россия“ получила 306 мандатов. Самовыдвиженцы на выборах получили 27 мандатов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край». Остальные мандаты распределились по партиям: Официальное оглашение итогов выборов с анализом хода кампании и дней голосования состоится 9 сентября в 11:00 в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» (ул. Советская,1б), отметили в Избиркоме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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