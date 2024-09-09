В Сургуте выступит оркестр под открытым небом

Жителей Сургута (ХМАО) ждут три осенних концерта в формате опен-эйр, которые организует городская филармония. Музыканты выступят в «Старом Сургуте» с разными программами. Информацию об этом сургутская филармония опубликовала в своем telegram-канале.
«Концерты были запланированы на конец августа, однако непогода внесла свои коррективы. С 11 по 13 сентября сургутян приглашают проводить лето под аккомпанемент живой музыки на территории ИКЦ „Старый Сургут“», — следует из афиши.
Три разных оркестра исполнят музыкальные композиции из 1970-х годов, фолк, рок и хиты советского кино. Организаторы отметили, что концерты состоятся при благоприятных погодных условиях.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Burito и рок-группы Gayazovs Brothers в Ханты-Мансийске. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту.
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