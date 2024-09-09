09 сентября 2024

В Сургуте выступит оркестр под открытым небом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутян зовут на концерты под открытым небом
Сургутян зовут на концерты под открытым небом Фото:

Жителей Сургута (ХМАО) ждут три осенних концерта в формате опен-эйр, которые организует городская филармония. Музыканты выступят в «Старом Сургуте» с разными программами. Информацию об этом сургутская филармония опубликовала в своем telegram-канале.

«Концерты были запланированы на конец августа, однако непогода внесла свои коррективы. С 11 по 13 сентября сургутян приглашают проводить лето под аккомпанемент живой музыки на территории ИКЦ „Старый Сургут“», — следует из афиши.

Три разных оркестра исполнят музыкальные композиции из 1970-х годов, фолк, рок и хиты советского кино. Организаторы отметили, что концерты состоятся при благоприятных погодных условиях.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Burito и рок-группы Gayazovs Brothers в Ханты-Мансийске. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту.

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Жителей Сургута (ХМАО) ждут три осенних концерта в формате опен-эйр, которые организует городская филармония. Музыканты выступят в «Старом Сургуте» с разными программами. Информацию об этом сургутская филармония опубликовала в своем telegram-канале. «Концерты были запланированы на конец августа, однако непогода внесла свои коррективы. С 11 по 13 сентября сургутян приглашают проводить лето под аккомпанемент живой музыки на территории ИКЦ „Старый Сургут“», — следует из афиши. Три разных оркестра исполнят музыкальные композиции из 1970-х годов, фолк, рок и хиты советского кино. Организаторы отметили, что концерты состоятся при благоприятных погодных условиях. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте Burito и рок-группы Gayazovs Brothers в Ханты-Мансийске. Артисты выступят на закрытии соревнований по конному спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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