В Екатеринбург едет известный британский музыкант. Фото

В Свердловской филармонии в новом сезоне выступит пианист Фредерик Кемпф
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-дегустация нового сезона филармонии. Екатеринбург
Сезон под названием «Музыка в руках» стартует 12 сентября Фото:

В Екатеринбурге выступит британский пианист Фредерик Кемпф: он стал одним из звездных гостей, которые посетят Свердловскую филармонию в новом сезоне. Помимо него ожидается ряд гастролей именитых артистов и череда фестивалей, поделились представители учреждения с URA.RU.

«Неслучайно, что среди участников знаменательного события есть Фредерик Кемпф, с которым нас связывает давняя дружба. Неоднократно два наших симфонических оркестра выступали с ним на различных фестивалях и гастролях. В этом году Кемпф представит две программы: 12 сентября исполнит второй концерт Рахманинова, а на следующий день сыграет Шуберта и Шопена», — рассказала команда филармонии.

Также слушателей в новом сезоне ждет пять фестивалей: фортепианных дуэтов, «Лабиринты Шнитке», «Шопен», «Денис Мацуев представляет» и «Безумные дни». Среди именитых музыкантов ожидаются Юрий Башмет и «Солисты Москвы» (октябрь), Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра (апрель), Александр Олешко прочитает сказки Шарля Перро под музыкальное сопровождение (ноябрь) и многое другое. Полную афишу можно посмотреть на сайте филармонии.

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В Екатеринбурге выступит британский пианист Фредерик Кемпф: он стал одним из звездных гостей, которые посетят Свердловскую филармонию в новом сезоне. Помимо него ожидается ряд гастролей именитых артистов и череда фестивалей, поделились представители учреждения с URA.RU. «Неслучайно, что среди участников знаменательного события есть Фредерик Кемпф, с которым нас связывает давняя дружба. Неоднократно два наших симфонических оркестра выступали с ним на различных фестивалях и гастролях. В этом году Кемпф представит две программы: 12 сентября исполнит второй концерт Рахманинова, а на следующий день сыграет Шуберта и Шопена», — рассказала команда филармонии. Также слушателей в новом сезоне ждет пять фестивалей: фортепианных дуэтов, «Лабиринты Шнитке», «Шопен», «Денис Мацуев представляет» и «Безумные дни». Среди именитых музыкантов ожидаются Юрий Башмет и «Солисты Москвы» (октябрь), Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра (апрель), Александр Олешко прочитает сказки Шарля Перро под музыкальное сопровождение (ноябрь) и многое другое. Полную афишу можно посмотреть на сайте филармонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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