В Екатеринбург едет известный британский музыкант. Фото

В Свердловской филармонии в новом сезоне выступит пианист Фредерик Кемпф

10 сентября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Сезон под названием «Музыка в руках» стартует 12 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге выступит британский пианист Фредерик Кемпф: он стал одним из звездных гостей, которые посетят Свердловскую филармонию в новом сезоне. Помимо него ожидается ряд гастролей именитых артистов и череда фестивалей, поделились представители учреждения с URA.RU. «Неслучайно, что среди участников знаменательного события есть Фредерик Кемпф, с которым нас связывает давняя дружба. Неоднократно два наших симфонических оркестра выступали с ним на различных фестивалях и гастролях. В этом году Кемпф представит две программы: 12 сентября исполнит второй концерт Рахманинова, а на следующий день сыграет Шуберта и Шопена», — рассказала команда филармонии. Также слушателей в новом сезоне ждет пять фестивалей: фортепианных дуэтов, «Лабиринты Шнитке», «Шопен», «Денис Мацуев представляет» и «Безумные дни». Среди именитых музыкантов ожидаются Юрий Башмет и «Солисты Москвы» (октябрь), Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра (апрель), Александр Олешко прочитает сказки Шарля Перро под музыкальное сопровождение (ноябрь) и многое другое. Полную афишу можно посмотреть на сайте филармонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выступит британский пианист Фредерик Кемпф: он стал одним из звездных гостей, которые посетят Свердловскую филармонию в новом сезоне. Помимо него ожидается ряд гастролей именитых артистов и череда фестивалей, поделились представители учреждения с URA.RU. «Неслучайно, что среди участников знаменательного события есть Фредерик Кемпф, с которым нас связывает давняя дружба. Неоднократно два наших симфонических оркестра выступали с ним на различных фестивалях и гастролях. В этом году Кемпф представит две программы: 12 сентября исполнит второй концерт Рахманинова, а на следующий день сыграет Шуберта и Шопена», — рассказала команда филармонии. Также слушателей в новом сезоне ждет пять фестивалей: фортепианных дуэтов, «Лабиринты Шнитке», «Шопен», «Денис Мацуев представляет» и «Безумные дни». Среди именитых музыкантов ожидаются Юрий Башмет и «Солисты Москвы» (октябрь), Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра (апрель), Александр Олешко прочитает сказки Шарля Перро под музыкальное сопровождение (ноябрь) и многое другое. Полную афишу можно посмотреть на сайте филармонии.