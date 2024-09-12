В Троицке Челябинской области ночью 12 сентября после жарки шашлыков сгорела веранда и крыша частного дома. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Ночью 12 сентября сотрудники МЧС России работали на тушении частного дома в Троицке. Горела веранда и кровля жилища. В ходе установления причины ЧП выяснилось, что перед печальными событиями использовался мангал для приготовления мяса, установленный в опасной близости от деревянной веранды», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
Владелец частного дома надышался продуктами горения. Он направлен в больницу. А специалисты экстренного ведомства напомнили, что мангал нужно размещать на растоянии не меньше пяти метров от строений, а вокруг него должен быть расчищен двухметровый радиус. После жарки мяса угли нужно затушить.
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