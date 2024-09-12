12 сентября 2024

Жители Троицка пожарили шашлыки и спалили дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Краснотурьинск. Свердловская область, шашлык, мангал, шампур, отдых, еда, мясо
От мангала загорелись веранда и крыша Фото:

В Троицке Челябинской области ночью 12 сентября после жарки шашлыков сгорела веранда и крыша частного дома. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Ночью 12 сентября сотрудники МЧС России работали на тушении частного дома в Троицке. Горела веранда и кровля жилища. В ходе установления причины ЧП выяснилось, что перед печальными событиями использовался мангал для приготовления мяса, установленный в опасной близости от деревянной веранды», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Владелец частного дома надышался продуктами горения. Он направлен в больницу. А специалисты экстренного ведомства напомнили, что мангал нужно размещать на растоянии не меньше пяти метров от строений, а вокруг него должен быть расчищен двухметровый радиус. После жарки мяса угли нужно затушить.

Дом накануне заморозков и осенних ливней остался без крыши
Дом накануне заморозков и осенних ливней остался без крыши
Из-за горячего мангала также сгорела веранда
Из-за горячего мангала также сгорела веранда
Пожарным удалось отстоять дом
Пожарным удалось отстоять дом

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В Троицке Челябинской области ночью 12 сентября после жарки шашлыков сгорела веранда и крыша частного дома. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Ночью 12 сентября сотрудники МЧС России работали на тушении частного дома в Троицке. Горела веранда и кровля жилища. В ходе установления причины ЧП выяснилось, что перед печальными событиями использовался мангал для приготовления мяса, установленный в опасной близости от деревянной веранды», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Владелец частного дома надышался продуктами горения. Он направлен в больницу. А специалисты экстренного ведомства напомнили, что мангал нужно размещать на растоянии не меньше пяти метров от строений, а вокруг него должен быть расчищен двухметровый радиус. После жарки мяса угли нужно затушить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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