Жители Троицка пожарили шашлыки и спалили дом. Фото

13 сентября 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

От мангала загорелись веранда и крыша Фото: Ангелина Вагнер © URA.RU В Троицке Челябинской области ночью 12 сентября после жарки шашлыков сгорела веранда и крыша частного дома. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Ночью 12 сентября сотрудники МЧС России работали на тушении частного дома в Троицке. Горела веранда и кровля жилища. В ходе установления причины ЧП выяснилось, что перед печальными событиями использовался мангал для приготовления мяса, установленный в опасной близости от деревянной веранды», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Владелец частного дома надышался продуктами горения. Он направлен в больницу. А специалисты экстренного ведомства напомнили, что мангал нужно размещать на растоянии не меньше пяти метров от строений, а вокруг него должен быть расчищен двухметровый радиус. После жарки мяса угли нужно затушить. Дом накануне заморозков и осенних ливней остался без крыши МЧС Челябинской области Из-за горячего мангала также сгорела веранда МЧС Челябинской области Пожарным удалось отстоять дом МЧС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области ночью 12 сентября после жарки шашлыков сгорела веранда и крыша частного дома. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Ночью 12 сентября сотрудники МЧС России работали на тушении частного дома в Троицке. Горела веранда и кровля жилища. В ходе установления причины ЧП выяснилось, что перед печальными событиями использовался мангал для приготовления мяса, установленный в опасной близости от деревянной веранды», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Владелец частного дома надышался продуктами горения. Он направлен в больницу. А специалисты экстренного ведомства напомнили, что мангал нужно размещать на растоянии не меньше пяти метров от строений, а вокруг него должен быть расчищен двухметровый радиус. После жарки мяса угли нужно затушить.