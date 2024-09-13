Голуби-наводчики ракет и стимулирование надоев испуганными кошками: за что дали Шнобеля-2024

Шнобелевскую премию дали за объяснение плавательных способностей мертвой форели

13 сентября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Исследователи продемонстрировали плавательные способности мертвой форели Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии 2024 года состоялась в четверг, 12 августа, в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. Награду получили за размещение голубей внутри ракет для управления, за объяснение плавательных способностей мертвой форели, за стимулирование надоев кошками и за многие другие эксперименты. «Премия мира: Б. Ф. Скиннер за эксперименты по изучению возможности размещения живых голубей внутри ракет для управления траекториями полета ракет. <…> Премия по физике: Джеймс К. Ляо за демонстрацию и объяснение плавательных способностей мертвой форели. <…> Премия по биологии: Фордайс Эли и Уильям Э. Петерсен за взрыв бумажного пакета рядом с кошкой, стоящей на спине коровы, чтобы исследовать, как и когда коровы срыгивают свое молоко», — написали на сайте премии. Ботаническая премия была вручена за обнаружение того, что некоторые растения имитируют форму соседних искусственных растений. Награду по анатомическим изображениям получили за исследование того, в каком направлении закручиваются волосы у людей в северном и южном полушариях. Кроме того, премии по физиологии были удостоены за открытие способности млекопитающих дышать через задний проход. Также Шнобеля-2024 дали за демонстрацию того, что монета падает той же стороной, с какой ее подкидывают, и за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии 2024 года состоялась в четверг, 12 августа, в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. Награду получили за размещение голубей внутри ракет для управления, за объяснение плавательных способностей мертвой форели, за стимулирование надоев кошками и за многие другие эксперименты. «Премия мира: Б. Ф. Скиннер за эксперименты по изучению возможности размещения живых голубей внутри ракет для управления траекториями полета ракет. <…> Премия по физике: Джеймс К. Ляо за демонстрацию и объяснение плавательных способностей мертвой форели. <…> Премия по биологии: Фордайс Эли и Уильям Э. Петерсен за взрыв бумажного пакета рядом с кошкой, стоящей на спине коровы, чтобы исследовать, как и когда коровы срыгивают свое молоко», — написали на сайте премии. Ботаническая премия была вручена за обнаружение того, что некоторые растения имитируют форму соседних искусственных растений. Награду по анатомическим изображениям получили за исследование того, в каком направлении закручиваются волосы у людей в северном и южном полушариях. Кроме того, премии по физиологии были удостоены за открытие способности млекопитающих дышать через задний проход. Также Шнобеля-2024 дали за демонстрацию того, что монета падает той же стороной, с какой ее подкидывают, и за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей.