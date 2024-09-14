«Ридус»: мигранты после драки с москвичами начали угрожать ветерану СВО

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Мигранты собирались решить конфликт с ветераном СВО силой, сообщает "Ридус"
Мигранты собирались решить конфликт с ветераном СВО силой, сообщает "Ридус" Фото:

После драки мигрантов с москвичами после полуфинального матча Евро-2024 11 июля первые начали угрожать ветерану специальной военной операции. Боец добровольческой бригады «Эспаньола» по прозвищу Актер, рассказал, что после инцидента они разошлись по домам, но вскоре в его адрес начали поступать угрозы в соцсетях.

«В общем, отбили мы мужиков, развезли их по домам. Но спустя некоторое время через интернет пошли угрозы в наш адрес», — передает слова ветерана «Ридус». Он добавил, что мигранты слали угрозы через девушку, присутствовавшую с ними в тот вечер. По словам Актера, они знали ее в лицо и, вероятно, получили ее контактные данные.

Драка произошла после полуфинального матча Евро-2024 11 июля ночью. Группа мигрантов напала на местного жителя. В итоге у одного из участников драки диагностировали перелом челюсти и носа.

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После драки мигрантов с москвичами после полуфинального матча Евро-2024 11 июля первые начали угрожать ветерану специальной военной операции. Боец добровольческой бригады «Эспаньола» по прозвищу Актер, рассказал, что после инцидента они разошлись по домам, но вскоре в его адрес начали поступать угрозы в соцсетях. «В общем, отбили мы мужиков, развезли их по домам. Но спустя некоторое время через интернет пошли угрозы в наш адрес», — передает слова ветерана «Ридус». Он добавил, что мигранты слали угрозы через девушку, присутствовавшую с ними в тот вечер. По словам Актера, они знали ее в лицо и, вероятно, получили ее контактные данные. Драка произошла после полуфинального матча Евро-2024 11 июля ночью. Группа мигрантов напала на местного жителя. В итоге у одного из участников драки диагностировали перелом челюсти и носа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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