«Ридус»: мигранты после драки с москвичами начали угрожать ветерану СВО

После драки мигрантов с москвичами после полуфинального матча Евро-2024 11 июля первые начали угрожать ветерану специальной военной операции. Боец добровольческой бригады «Эспаньола» по прозвищу Актер, рассказал, что после инцидента они разошлись по домам, но вскоре в его адрес начали поступать угрозы в соцсетях.
«В общем, отбили мы мужиков, развезли их по домам. Но спустя некоторое время через интернет пошли угрозы в наш адрес», — передает слова ветерана «Ридус». Он добавил, что мигранты слали угрозы через девушку, присутствовавшую с ними в тот вечер. По словам Актера, они знали ее в лицо и, вероятно, получили ее контактные данные.
Драка произошла после полуфинального матча Евро-2024 11 июля ночью. Группа мигрантов напала на местного жителя. В итоге у одного из участников драки диагностировали перелом челюсти и носа.
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