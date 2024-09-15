Кусты брусники в нацпарке "Зигальга" растут по 300 лет
В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрела брусника, куст которой растет 300 лет. Как 16 сентября рассказали в пресс-службе учреждения, урожай готов к сбору.
«Брусника является долгожителем парка. Кусты этой ягоды могут прожить до 300 лет, и сейчас урожай полностью готов к сбору», — отметили в нацпарке.
Брусника в парке «Зигальга» произрастает в хвойных лесах. В народе ее называли боровой ягодой. Урожай можно собирать каждый год практически в одних и тех же местах.
Бруснику можно собирать каждый год на одном и том же месте
В народе ягоду прозвали боровой
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