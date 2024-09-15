15 сентября 2024
14 сентября 2024

В челябинских лесах созрела ягода, которая растет 300 лет. Фото

В челябинских лесах созрела брусника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кусты брусники в нацпарке "Зигальга" растут по 300 лет
Кусты брусники в нацпарке "Зигальга" растут по 300 лет Фото:

В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрела брусника, куст которой растет 300 лет. Как 16 сентября рассказали в пресс-службе учреждения, урожай готов к сбору.

«Брусника является долгожителем парка. Кусты этой ягоды могут прожить до 300 лет, и сейчас урожай полностью готов к сбору», — отметили в нацпарке.

Брусника в парке «Зигальга» произрастает в хвойных лесах. В народе ее называли боровой ягодой. Урожай можно собирать каждый год практически в одних и тех же местах.

Бруснику можно собирать каждый год на одном и том же месте
Бруснику можно собирать каждый год на одном и том же месте
Фото:
В народе ягоду прозвали боровой
В народе ягоду прозвали боровой
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрела брусника, куст которой растет 300 лет. Как 16 сентября рассказали в пресс-службе учреждения, урожай готов к сбору. «Брусника является долгожителем парка. Кусты этой ягоды могут прожить до 300 лет, и сейчас урожай полностью готов к сбору», — отметили в нацпарке. Брусника в парке «Зигальга» произрастает в хвойных лесах. В народе ее называли боровой ягодой. Урожай можно собирать каждый год практически в одних и тех же местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...