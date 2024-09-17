В Москве взлетят цены на аренду жилья

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Сентябрь настал, а краски остались. Пермь, деревья, многоэтажки, недвижимость, ипотека, город, дом, жилье, квартиры
В Подмосковье цены на аренду квартир могут подняться на 15-18% Фото:

В Москве пик роста цен на аренду жилья может быть уже пройден, в то время как в пригородах продолжается увеличение ставок. В таких городах, как Реутов, Люберцы, Красногорск, Одинцово и Лобня цены могут подняться еще на 15-18%, сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

«В Реутове, Люберцах, Красногорске, Одинцово, Лобне расценки на аренду студий и однокомнатных квартир могут вырасти еще 15-18% от сегодняшних уровней» — рассказал Попов изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, сезонный подъем спроса на арендное жилье в Москве и Подмосковье привел к значительному увеличению ставок.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве выросли на 29%, достигнув 72 тысяч рублей, тогда как в Подмосковье ставки поднялись на 11% до 39 тысяч рублей. Руководитель Циан.Аналитики подчеркнул, что сейчас стоит ждать перетока спроса на аренды квартир в города Ближнего Подмосковья, где есть хорошее транспортное сообщение.

Ранее руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал, что цены на аренду жилья в России сохранятся на высоком уровне до конца года. Он указал на стабильно высокий спрос на съем квартир и ограниченное предложение на рынке аренды.

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В Москве пик роста цен на аренду жилья может быть уже пройден, в то время как в пригородах продолжается увеличение ставок. В таких городах, как Реутов, Люберцы, Красногорск, Одинцово и Лобня цены могут подняться еще на 15-18%, сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. «В Реутове, Люберцах, Красногорске, Одинцово, Лобне расценки на аренду студий и однокомнатных квартир могут вырасти еще 15-18% от сегодняшних уровней» — рассказал Попов изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, сезонный подъем спроса на арендное жилье в Москве и Подмосковье привел к значительному увеличению ставок. Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве выросли на 29%, достигнув 72 тысяч рублей, тогда как в Подмосковье ставки поднялись на 11% до 39 тысяч рублей. Руководитель Циан.Аналитики подчеркнул, что сейчас стоит ждать перетока спроса на аренды квартир в города Ближнего Подмосковья, где есть хорошее транспортное сообщение. Ранее руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал, что цены на аренду жилья в России сохранятся на высоком уровне до конца года. Он указал на стабильно высокий спрос на съем квартир и ограниченное предложение на рынке аренды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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