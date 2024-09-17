В Москве взлетят цены на аренду жилья

17 сентября 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

В Подмосковье цены на аренду квартир могут подняться на 15-18% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве пик роста цен на аренду жилья может быть уже пройден, в то время как в пригородах продолжается увеличение ставок. В таких городах, как Реутов, Люберцы, Красногорск, Одинцово и Лобня цены могут подняться еще на 15-18%, сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. «В Реутове, Люберцах, Красногорске, Одинцово, Лобне расценки на аренду студий и однокомнатных квартир могут вырасти еще 15-18% от сегодняшних уровней» — рассказал Попов изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, сезонный подъем спроса на арендное жилье в Москве и Подмосковье привел к значительному увеличению ставок. Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве выросли на 29%, достигнув 72 тысяч рублей, тогда как в Подмосковье ставки поднялись на 11% до 39 тысяч рублей. Руководитель Циан.Аналитики подчеркнул, что сейчас стоит ждать перетока спроса на аренды квартир в города Ближнего Подмосковья, где есть хорошее транспортное сообщение. Ранее руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал, что цены на аренду жилья в России сохранятся на высоком уровне до конца года. Он указал на стабильно высокий спрос на съем квартир и ограниченное предложение на рынке аренды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве пик роста цен на аренду жилья может быть уже пройден, в то время как в пригородах продолжается увеличение ставок. В таких городах, как Реутов, Люберцы, Красногорск, Одинцово и Лобня цены могут подняться еще на 15-18%, сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов. «В Реутове, Люберцах, Красногорске, Одинцово, Лобне расценки на аренду студий и однокомнатных квартир могут вырасти еще 15-18% от сегодняшних уровней» — рассказал Попов изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, сезонный подъем спроса на арендное жилье в Москве и Подмосковье привел к значительному увеличению ставок. Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве выросли на 29%, достигнув 72 тысяч рублей, тогда как в Подмосковье ставки поднялись на 11% до 39 тысяч рублей. Руководитель Циан.Аналитики подчеркнул, что сейчас стоит ждать перетока спроса на аренды квартир в города Ближнего Подмосковья, где есть хорошее транспортное сообщение. Ранее руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал, что цены на аренду жилья в России сохранятся на высоком уровне до конца года. Он указал на стабильно высокий спрос на съем квартир и ограниченное предложение на рынке аренды.