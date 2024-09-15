Россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья до конца года

Цены на аренду жилья в России ожидаются на высоком уровне до конца текущего года. Об этом заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, указав на стабильно высокий спрос и ограниченное предложение на рынке аренды.
«В ближайшие полгода спрос на аренду квартир сохранится высоким и будет поддерживаться увеличением реальных доходов населения», — заявил Гольдберг изданию «Известия». Он также добавил, что граждане предпочитают вкладывать средства в более доходные альтернативные инструменты, а арендаторы откладывают покупку собственного жилья из-за высоких ипотечных ставок.
Эксперты из агентства «Миэль» прогнозируют продолжение роста цен на аренду до конца года, причем пик может прийтись на конец октября с возможным увеличением на 10–13%. Ожидается дефицит малобюджетных объектов и некоторое затоваривание в сегменте бизнес-класса. Ирина Доброхотова из «БЕСТ-Новострой» указывает на потенциальный рост предложений за счет выхода на рынок инвестиционных квартир, приобретенных в 2020–2022 годах. Новостройки, которые были куплены в этот период, завершаются, и многие инвесторы готовы сдавать их в аренду. Тем не менее, перспектив снижения ключевой ставки и связанных с ней ипотечных ставок пока не видно.
Сезонный рост цен на аренду может продолжаться до октября, такие данные привет «Твил.ру». Возможное снижение ставок может коснуться только сезонных курортных направлений, однако на юге страны это не не гарантировано.
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