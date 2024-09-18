Жительница Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР, рассказала, что украинские войска издевались над местными жителями. Она сообщила, что ее сын был жестоко избит до смерти.
«Они сына моего убили. Он был шахтером», — передает слова жительницы РИА Новости. Согласно рассказу беженки, ее сын работал на глубине 900 метров. Во время подъема у него наблюдался перепад давления, и его беспокоила боль в сердце.
Когда он выпивал, его речь, по словам женщины, становилась «развязной», и он всем рассказывал, что его друзья находятся в ДНР. Его неоднократно избивали, ломая ребра и спуская на него собаку. В последний раз его жестоко избили, однако женщина не знает, кто именно это сделал. Пенсионерка также добавила, что с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.
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