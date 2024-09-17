Челябинский суд вновь отказал термальному курорту в аренде земли

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинской области вновь отказал термальному курорту «Баден-Баден Екатеринбург» в аренде земли. Как 18 сентября сообщили в пресс-службе судебной инстанции, апелляция юристом курорта не смогла отменить предыдущее решение.
«Рассмотрено дело о признании незаконным решения об отказе в продлении срока действия договора аренды. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО „Баден-Баден Екатеринбург“ — без удовлетворения», — заявили в суде.
Истец пытался добиться продления договора на три года. В июле челябинский суд поддержал администрацию Еткульского района, отказавшуюся продлять договор. Спор связан с участком площадью 52,4 тысячи га. Впервые земля в аренду была отдана в сентябре 2009 года.
В сентябре 2023 года Росимущество инициировало демонтаж построек, указав на их расположение на особо охраняемой территории. Здания и сооружения находятся в пределах памятника природы «Еткульский бор». Ведомство выразило протест против строительства двух гостевых домов, бассейна, сруба на фундаменте и гаража.
Конфликт относительно данного земельного участка продолжается более года. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии пресс-службы компании, и ответ будет опубликован по мере его получения.
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