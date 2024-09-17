Прокуратура ХМАО помогла ветерану СВО получить выплату в 400 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры ХМАО участник СВО получил денежную выплату в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«Прокуратурой округа во взаимодействии с управлением Росгвардии региона мужчине оказано содействие в получении необходимых документов, которые в дальнейшем представлены в КУ ХМАО-Югры „Агентство социального благополучия населения“. После вмешательства надзорного ведомства участнику СВО произведена необходимая выплата в размере 400 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Югорчанин проходил службу в зоне СВО с 2022 по 2023 годы в составе войск национальной гвардии. Однако вернувшись он столкнулся с трудностями при получении положенных выплат из-за отсутствия документов, подтверждающих прохождение службы. Документы ему помогли подготовить сотрудники прокуратуры и Росгвардии.
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