17 сентября 2024

Прокуратура ХМАО помогла ветерану СВО получить выплату в 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура и Росгвардия помогли ветерану СВО подготовить необходимые документы и получить выплату в 400 тысяч рублей
Прокуратура и Росгвардия помогли ветерану СВО подготовить необходимые документы и получить выплату в 400 тысяч рублей Фото:

После вмешательства прокуратуры ХМАО участник СВО получил денежную выплату в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

«Прокуратурой округа во взаимодействии с управлением Росгвардии региона мужчине оказано содействие в получении необходимых документов, которые в дальнейшем представлены в КУ ХМАО-Югры „Агентство социального благополучия населения“. После вмешательства надзорного ведомства участнику СВО произведена необходимая выплата в размере 400 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Югорчанин проходил службу в зоне СВО с 2022 по 2023 годы в составе войск национальной гвардии. Однако вернувшись он столкнулся с трудностями при получении положенных выплат из-за отсутствия документов, подтверждающих прохождение службы. Документы ему помогли подготовить сотрудники прокуратуры и Росгвардии.

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После вмешательства прокуратуры ХМАО участник СВО получил денежную выплату в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «Прокуратурой округа во взаимодействии с управлением Росгвардии региона мужчине оказано содействие в получении необходимых документов, которые в дальнейшем представлены в КУ ХМАО-Югры „Агентство социального благополучия населения“. После вмешательства надзорного ведомства участнику СВО произведена необходимая выплата в размере 400 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Югорчанин проходил службу в зоне СВО с 2022 по 2023 годы в составе войск национальной гвардии. Однако вернувшись он столкнулся с трудностями при получении положенных выплат из-за отсутствия документов, подтверждающих прохождение службы. Документы ему помогли подготовить сотрудники прокуратуры и Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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