17 сентября 2024

Избрание меры пресечения для замдиректора челябинской школы закроют от СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , журналисты, ажиотаж, судебное заседание, камеры, суд, пристав, судебные слушания
Стороны будут просить суд закрыть заседание от журналистов (фото из архива) Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Заседания, на которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения замдиректора школы № 68 и замдиректора охранной фирмы, задержанных после бойни в учебном учреждении, закроют от СМИ. Это связано с тем, что в деле будет озвучена информация о детях, рассказал 18 сентября источник URA.RU.

«При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде будет озвучена информация о несовершеннолетних. Так что все стороны будут ходатайствовать о закрытии заседания. С большой долей вероятности суд удовлетворит просьбы», — рассказал источник.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ указано, что разбирательство уголовных дел во всех судах проходит в открытом режиме. Но есть несколько исключений, когда их закрывают. При этом, если речь идет о преступлении в отношении ребенка, решение суда почти всегда однозначное — заседания закрывают.

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В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой подросток устроил бойню

Нападение на учеников в школе произошло утром 16 сентября. Семиклассник Роман Г. пронес в школу два молотка, нож и пневматический пистолет, с которыми и напал на одноклассников. Одну девочку он ударил молотком, другую — ножом. Также травмы получили один из школьников и учительница, которая вступилась за детей.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны замдиректора школы по безопасности и замдиректора охранной фирмы.

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Заседания, на которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения замдиректора школы № 68 и замдиректора охранной фирмы, задержанных после бойни в учебном учреждении, закроют от СМИ. Это связано с тем, что в деле будет озвучена информация о детях, рассказал 18 сентября источник URA.RU. «При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде будет озвучена информация о несовершеннолетних. Так что все стороны будут ходатайствовать о закрытии заседания. С большой долей вероятности суд удовлетворит просьбы», — рассказал источник. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ указано, что разбирательство уголовных дел во всех судах проходит в открытом режиме. Но есть несколько исключений, когда их закрывают. При этом, если речь идет о преступлении в отношении ребенка, решение суда почти всегда однозначное — заседания закрывают. Нападение на учеников в школе произошло утром 16 сентября. Семиклассник Роман Г. пронес в школу два молотка, нож и пневматический пистолет, с которыми и напал на одноклассников. Одну девочку он ударил молотком, другую — ножом. Также травмы получили один из школьников и учительница, которая вступилась за детей. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны замдиректора школы по безопасности и замдиректора охранной фирмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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