Избрание меры пресечения для замдиректора челябинской школы закроют от СМИ

18 сентября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Стороны будут просить суд закрыть заседание от журналистов (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Заседания, на которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения замдиректора школы № 68 и замдиректора охранной фирмы, задержанных после бойни в учебном учреждении, закроют от СМИ. Это связано с тем, что в деле будет озвучена информация о детях, рассказал 18 сентября источник URA.RU. «При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде будет озвучена информация о несовершеннолетних. Так что все стороны будут ходатайствовать о закрытии заседания. С большой долей вероятности суд удовлетворит просьбы», — рассказал источник. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ указано, что разбирательство уголовных дел во всех судах проходит в открытом режиме. Но есть несколько исключений, когда их закрывают. При этом, если речь идет о преступлении в отношении ребенка, решение суда почти всегда однозначное — заседания закрывают. Новость по теме В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой подросток устроил бойню Нападение на учеников в школе произошло утром 16 сентября. Семиклассник Роман Г. пронес в школу два молотка, нож и пневматический пистолет, с которыми и напал на одноклассников. Одну девочку он ударил молотком, другую — ножом. Также травмы получили один из школьников и учительница, которая вступилась за детей. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны замдиректора школы по безопасности и замдиректора охранной фирмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заседания, на которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения замдиректора школы № 68 и замдиректора охранной фирмы, задержанных после бойни в учебном учреждении, закроют от СМИ. Это связано с тем, что в деле будет озвучена информация о детях, рассказал 18 сентября источник URA.RU. «При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде будет озвучена информация о несовершеннолетних. Так что все стороны будут ходатайствовать о закрытии заседания. С большой долей вероятности суд удовлетворит просьбы», — рассказал источник. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ указано, что разбирательство уголовных дел во всех судах проходит в открытом режиме. Но есть несколько исключений, когда их закрывают. При этом, если речь идет о преступлении в отношении ребенка, решение суда почти всегда однозначное — заседания закрывают. Нападение на учеников в школе произошло утром 16 сентября. Семиклассник Роман Г. пронес в школу два молотка, нож и пневматический пистолет, с которыми и напал на одноклассников. Одну девочку он ударил молотком, другую — ножом. Также травмы получили один из школьников и учительница, которая вступилась за детей. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны замдиректора школы по безопасности и замдиректора охранной фирмы.