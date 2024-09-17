Избрание меры пресечения для замдиректора челябинской школы закроют от СМИ

Заседания, на которых будет решаться вопрос об избрании меры пресечения замдиректора школы № 68 и замдиректора охранной фирмы, задержанных после бойни в учебном учреждении, закроют от СМИ. Это связано с тем, что в деле будет озвучена информация о детях, рассказал 18 сентября источник URA.RU.
«При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде будет озвучена информация о несовершеннолетних. Так что все стороны будут ходатайствовать о закрытии заседания. С большой долей вероятности суд удовлетворит просьбы», — рассказал источник.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ указано, что разбирательство уголовных дел во всех судах проходит в открытом режиме. Но есть несколько исключений, когда их закрывают. При этом, если речь идет о преступлении в отношении ребенка, решение суда почти всегда однозначное — заседания закрывают.
Нападение на учеников в школе произошло утром 16 сентября. Семиклассник Роман Г. пронес в школу два молотка, нож и пневматический пистолет, с которыми и напал на одноклассников. Одну девочку он ударил молотком, другую — ножом. Также травмы получили один из школьников и учительница, которая вступилась за детей.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны замдиректора школы по безопасности и замдиректора охранной фирмы.
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