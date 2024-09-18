Второго обвиняемого по делу о бойне в школе Челябинска отпустили из суда. Фото, видео

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Суд. Челябинск
Сергея Дементьева не стали арестовывать Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Центральный райсуд Челябинска 18 сентября отпустил из-под стражи Сергея Дементьева, занимающего должность замдиректора школы №68, в которой подросток напал на одноклассников. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

До этого суд отпустил из-под стражи заместителя директора ООО «ЧОП Правопорядок +» Сергея Ялманова. Именно эта охранная фирма отвечала за безопасность школы. При этом и Дементьева, и Ялманова, следователь просил отправить в СИЗО на два месяца.

Заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов впустили лишь на оглашение. Один из корреспондентов спросил у Дементьева, как он себя чувствует. «Без вас было бы лучше», — кратко ответил замдиректора школы.

«Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения. Отпустить Дементьева из-под стражи в зале суда», — зачитала решение судья Елена Кудимова.

Нападение на школьников произошло утром 16 сентября. Ученик седьмого класса Роман Г. пронес в школу оружие: два молотка, нож и пневматический пистолет. Он ворвался в класс и начал избивать однокассников. По словам подростка, он целился в голову. После же он предпринял попытку покончить с собой, но не смог довести умысел до конца.

При нападении пострадало пять человек, включая самого нападавшего. Две девочки получили тяжелые травмы и были доставлены спецбортом в Москву для лечения.

Суд. Челябинск
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Суд. Челябинск
Фото:

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Центральный райсуд Челябинска 18 сентября отпустил из-под стражи Сергея Дементьева, занимающего должность замдиректора школы №68, в которой подросток напал на одноклассников. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. До этого суд отпустил из-под стражи заместителя директора ООО «ЧОП Правопорядок +» Сергея Ялманова. Именно эта охранная фирма отвечала за безопасность школы. При этом и Дементьева, и Ялманова, следователь просил отправить в СИЗО на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов впустили лишь на оглашение. Один из корреспондентов спросил у Дементьева, как он себя чувствует. «Без вас было бы лучше», — кратко ответил замдиректора школы. «Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения. Отпустить Дементьева из-под стражи в зале суда», — зачитала решение судья Елена Кудимова. Нападение на школьников произошло утром 16 сентября. Ученик седьмого класса Роман Г. пронес в школу оружие: два молотка, нож и пневматический пистолет. Он ворвался в класс и начал избивать однокассников. По словам подростка, он целился в голову. После же он предпринял попытку покончить с собой, но не смог довести умысел до конца. При нападении пострадало пять человек, включая самого нападавшего. Две девочки получили тяжелые травмы и были доставлены спецбортом в Москву для лечения.
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