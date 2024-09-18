Житель Озерска задержан за смертельную поножовщину в Кыштыме

Житель Озерска (Челябинская область) задержан за поножовщину в Кыштыме. Об этом 19 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.
«В одном из магазинов Кыштыма на улице Челюскинцев 15 сентября между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 25-летнему местному жителю ножевое ранение, после чего скрылся. Друзья потерпевшего вызвали скорую помощь, однако 24-летний мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе главка.
Полиция установила личность злоумышленника и его возможное местонахождение. Злоумышленник был задержан в Озерске и доставлен в кыштымский отдел полиции. Нож, со слов злоумышленника, он выбросил по дороге.
Как сообщили в пресс-службе управления СКР по региону, следователем следственного отдела по городу Кыштым регионального следственного управления возбуждено и расследуется уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Озерска, обвиняемого в совершении убийства. Ранее он был судим за аналогичное преступление.
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