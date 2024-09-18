18 сентября 2024

Житель Озерска задержан за смертельную поножовщину в Кыштыме

© Служба новостей «URA.RU»
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Нож подозреваемый в убийстве мужчина выбросил по дороге
Нож подозреваемый в убийстве мужчина выбросил по дороге Фото:

Житель Озерска (Челябинская область) задержан за поножовщину в Кыштыме. Об этом 19 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«В одном из магазинов Кыштыма на улице Челюскинцев 15 сентября между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 25-летнему местному жителю ножевое ранение, после чего скрылся. Друзья потерпевшего вызвали скорую помощь, однако 24-летний мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе главка.

Полиция установила личность злоумышленника и его возможное местонахождение. Злоумышленник был задержан в Озерске и доставлен в кыштымский отдел полиции. Нож, со слов злоумышленника, он выбросил по дороге.

Как сообщили в пресс-службе управления СКР по региону, следователем следственного отдела по городу Кыштым регионального следственного управления возбуждено и расследуется уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Озерска, обвиняемого в совершении убийства. Ранее он был судим за аналогичное преступление.

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Житель Озерска (Челябинская область) задержан за поножовщину в Кыштыме. Об этом 19 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «В одном из магазинов Кыштыма на улице Челюскинцев 15 сентября между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 25-летнему местному жителю ножевое ранение, после чего скрылся. Друзья потерпевшего вызвали скорую помощь, однако 24-летний мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе главка. Полиция установила личность злоумышленника и его возможное местонахождение. Злоумышленник был задержан в Озерске и доставлен в кыштымский отдел полиции. Нож, со слов злоумышленника, он выбросил по дороге. Как сообщили в пресс-службе управления СКР по региону, следователем следственного отдела по городу Кыштым регионального следственного управления возбуждено и расследуется уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Озерска, обвиняемого в совершении убийства. Ранее он был судим за аналогичное преступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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