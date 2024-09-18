18 сентября 2024

Жертвы блогерши Улановой вынуждены идти на СВО и продавать квартиры

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Суд по Улановой. Екатеринбург
Уланова (справа на фото) арендовала новый автомобиль премиум-класса Фото:

Жертвы мошенничества блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой вынуждены продавать квартиры, чтобы рассчитаться с долгами, а некоторые уходят служить в зону спецоперации РФ на Украине ради выплат. Об этом рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков по итогам встречи с потерпевшими.

«Ее жертвы продают квартиры, чтобы рассчитаться с долгами, вкалывают на нескольких работах, чтобы прокормить семью и заплатить по кредитам. Даже уходят на СВО ради выплат. Уланову не трогает ничья беда. Одна девушка попросила вернуть деньги, сначала потому что отец заболел раком, а потом на его похороны — отказала», — написал Мещеряков в своем telegram-канале.

По его словам, о новых 30 фактах мошенничества стало известно в ходе приема в штабе общественной поддержки. Депутат отметил, что вместо Range Rover, который недавно отняли у блогерши судебные приставы, Уланова взяла себе в аренду новый автомобиль премиум-класса.

Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Суд избрал для блогерши меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Жертвы мошенничества блогерши и основательницы «Уланова-бюро» Екатерины Улановой вынуждены продавать квартиры, чтобы рассчитаться с долгами, а некоторые уходят служить в зону спецоперации РФ на Украине ради выплат. Об этом рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков по итогам встречи с потерпевшими. «Ее жертвы продают квартиры, чтобы рассчитаться с долгами, вкалывают на нескольких работах, чтобы прокормить семью и заплатить по кредитам. Даже уходят на СВО ради выплат. Уланову не трогает ничья беда. Одна девушка попросила вернуть деньги, сначала потому что отец заболел раком, а потом на его похороны — отказала», — написал Мещеряков в своем telegram-канале. По его словам, о новых 30 фактах мошенничества стало известно в ходе приема в штабе общественной поддержки. Депутат отметил, что вместо Range Rover, который недавно отняли у блогерши судебные приставы, Уланова взяла себе в аренду новый автомобиль премиум-класса. Уланову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Клиенты «Уланова-бюро», оплатившие товары в ее компании, так и не получили посылки. Коллективный иск к предпринимательнице подписали более 500 человек. Суд избрал для блогерши меру пресечения в виде запрета определенных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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