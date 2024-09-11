Житель ХМАО получил штраф за спортивный костюм с гербом Украины

Урайский городской суд оштрафовал югорчанина за ношение спортивного костюма с гербом Украины — тризубом, который в России признан экстремистской символикой. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Н назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных.
В основе изображения украинского тризуба находится эмблема Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Действия мужчины были квалифицированы как публичная демонстрация нацистской символики.
Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО получила штраф за лайк в соцсетях. Югорчанка лайкнула фото в соцсети «Одноклассники», на котором был изображен лозунг украинских националистов.
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