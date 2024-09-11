11 сентября 2024

Житель ХМАО получил штраф за спортивный костюм с гербом Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал югорчанина за костюм с символикой, признанной в России экстремистской
Суд оштрафовал югорчанина за костюм с символикой, признанной в России экстремистской Фото:

Урайский городской суд оштрафовал югорчанина за ношение спортивного костюма с гербом Украины — тризубом, который в России признан экстремистской символикой. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Н назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных.

В основе изображения украинского тризуба находится эмблема Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Действия мужчины были квалифицированы как публичная демонстрация нацистской символики.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО получила штраф за лайк в соцсетях. Югорчанка лайкнула фото в соцсети «Одноклассники», на котором был изображен лозунг украинских националистов.

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Урайский городской суд оштрафовал югорчанина за ношение спортивного костюма с гербом Украины — тризубом, который в России признан экстремистской символикой. Об этом сообщается в картотеке суда. «Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Н назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных. В основе изображения украинского тризуба находится эмблема Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Действия мужчины были квалифицированы как публичная демонстрация нацистской символики. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО получила штраф за лайк в соцсетях. Югорчанка лайкнула фото в соцсети «Одноклассники», на котором был изображен лозунг украинских националистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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