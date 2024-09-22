22 сентября 2024
21 сентября 2024

В Челябинске для будущих студентов проведут профподготовку и психодиагностику. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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На выставке будущие студенты смогут испытать себя в разных профессиях
На выставке будущие студенты смогут испытать себя в разных профессиях Фото:

Для челябинских школьников и их родителей с 16 по 17 октября в ДС «Юность» начнет работу выставка «Абитуриент», на которой проведут профориентационные тестирования, психодиагностику и квест. Всего на площадке будет представлено 50 образовательных учреждений из разных городов России, сообщают в группе, посвященной мероприятию, в соцсети «ВКонтакте».

«С 16 по 17 октября состоится главный образовательный проект региона — Специализированная выставка „Абитуриент“. 50 образовательных учреждений из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Новосибирска, Казани и других городов расскажут о специальностях, нюансах поступления и подготовки. Будет организована площадка с профтестированием и психодиагностикой для самоопределения старшеклассников», — сообщили в группе «Выставка „Абитуриент“» в соцсети «ВКонтакте».

Школьникам будет предложено участие в интерактивной игре «Город профессий». В рамках этого мероприятия учащиеся получат возможность испытать себя в различных профессиональных ролях, включая спасателя, пожарного, телеведущего, автослесаря, машиниста. Пройдет также квест «ВЫБИРАЙ!», где участники смогут получить призы.

На мероприятии школьники и их родители смогут обратиться к специалистам с актуальными вопросами. Эксперты расскажут о критериях выбора учебного заведения, перечне необходимых документов для поступления, а также о различных программах поддержки, стипендиях, олимпиадах и стажировках, доступных будущим студентам.

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Для челябинских школьников и их родителей с 16 по 17 октября в ДС «Юность» начнет работу выставка «Абитуриент», на которой проведут профориентационные тестирования, психодиагностику и квест. Всего на площадке будет представлено 50 образовательных учреждений из разных городов России, сообщают в группе, посвященной мероприятию, в соцсети «ВКонтакте». «С 16 по 17 октября состоится главный образовательный проект региона — Специализированная выставка „Абитуриент“. 50 образовательных учреждений из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Новосибирска, Казани и других городов расскажут о специальностях, нюансах поступления и подготовки. Будет организована площадка с профтестированием и психодиагностикой для самоопределения старшеклассников», — сообщили в группе «Выставка „Абитуриент“» в соцсети «ВКонтакте». Школьникам будет предложено участие в интерактивной игре «Город профессий». В рамках этого мероприятия учащиеся получат возможность испытать себя в различных профессиональных ролях, включая спасателя, пожарного, телеведущего, автослесаря, машиниста. Пройдет также квест «ВЫБИРАЙ!», где участники смогут получить призы. На мероприятии школьники и их родители смогут обратиться к специалистам с актуальными вопросами. Эксперты расскажут о критериях выбора учебного заведения, перечне необходимых документов для поступления, а также о различных программах поддержки, стипендиях, олимпиадах и стажировках, доступных будущим студентам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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