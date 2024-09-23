Главный кардиолог ХМАО раскрыла симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Боль в груди, слишком быстрое биение сердца или высокое давление могут указывать на сердечно-сосудистые заболевания. О симптомах самых распространенных в ХМАО патологий рассказала главный кардиолог округа Ирина Урванцева.
«Гипертоническая болезнь зачастую не имеет специфичных симптомов, поводом для обращения за медпомощью служат цифры 140/90 мм. рт. ст. Является фактором риска развития инфаркта миокарда или инсульта. Аритмия — нарушение регулярности и последовательности сокращений сердца. Сердце бьется либо слишком быстро, либо слишком медленно», — передает слова Урванцевой сургутский кардиодиспансер в соцсети «ВКонтакте».
Ощущение тяжести и жжения в груди, свидетельствуют о стенокардии. Такая боль длится не больше 15 минут, но может отдавать в спину.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают второе место среди самых распространенных патологий у жителей ХМАО. Главный кардиолог округа советует югорчанам правильно питаться, бросить пить и курить, а также заниматься физкультурой.
Ранее URA.RU сообщало о главных причинах смертности в ХМАО. Среди них — хронические болезни сердца и органов дыхания, онкология и сахарный диабет.
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