В Челябинске 24 сентября состоялось первое заседание гордумы нового созыва. На заседании избрали спикера гордумы, а также назначили преемника мэру Наталье Котовой, которая ушла в отставку, чтобы работать в Совете Федерации.
Открыл заседание, на которое явились 35 из 37 депутатов, спикер думы предыдущего созыва Андрей Шмидт. Шмидт вел заседание до избрания нового спикера думы.
«По решению фракции партии „Единая Россия“, которая представляет большинство депутатов, а также после консультаций на уровне УрФО на должность председателя предлагается Сергей Николаевич Буяков», — произнес Шмидт. За кандидатуру Буякова проголосовали все 35 депутатов.
После этого депутаты гордумы приняли отставку по собственному желанию мэра Натальи Котовой. Губернатор Алексей Текслер назначил Котову своим представителем в Совете Федерации.
В отличие от кандидатуры Буякова, назначение временно исполняющего обязанности мэра не было единогласным. Буяков предложил на эту должность заместителя главы по ЖКХ Александра Астахова.
Однако в этот момент слово взяла депутат от «Справедливой России» Анна Мадаминова. Она заявила, что множество жителей Челябинска вынуждены тонут в фекалиях и сидят без воды. Мадаминова назвала конкретные адреса, откуда к ней поступали жалобы на это.
Астахова ответил, что все эти адреса в мэрии известны, и проблемы там будут устранены. Буяков добавил, что впереди начало отопительного сезона, и в преддверии зимы руководить городом должен человек, компетентный в вопросах ЖКХ.
Тем не менее, кандидатуру Астахова на посту врио мэра поддержали только 32 депутата, трое народных избранников воздержались.
Что касается постоянного мэра, он он будет определен в результате конкурса. По словам Буякова, в ближайшее время депутаты соберутся на еще одно заседание, на котором и будет принято решение об объявлении конкурса.
Помимо нового спикера Буякова и уходящего в Совфед мэра Котовой, в президиуме заседали руководители заксобрания региона и вице-губернатор Роман Воллерт
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В Челябинске 24 сентября состоялось первое заседание гордумы нового созыва. На заседании избрали спикера гордумы, а также назначили преемника мэру Наталье Котовой, которая ушла в отставку, чтобы работать в Совете Федерации. Открыл заседание, на которое явились 35 из 37 депутатов, спикер думы предыдущего созыва Андрей Шмидт. Шмидт вел заседание до избрания нового спикера думы. «По решению фракции партии „Единая Россия“, которая представляет большинство депутатов, а также после консультаций на уровне УрФО на должность председателя предлагается Сергей Николаевич Буяков», — произнес Шмидт. За кандидатуру Буякова проголосовали все 35 депутатов. После этого депутаты гордумы приняли отставку по собственному желанию мэра Натальи Котовой. Губернатор Алексей Текслер назначил Котову своим представителем в Совете Федерации. В отличие от кандидатуры Буякова, назначение временно исполняющего обязанности мэра не было единогласным. Буяков предложил на эту должность заместителя главы по ЖКХ Александра Астахова. Однако в этот момент слово взяла депутат от «Справедливой России» Анна Мадаминова. Она заявила, что множество жителей Челябинска вынуждены тонут в фекалиях и сидят без воды. Мадаминова назвала конкретные адреса, откуда к ней поступали жалобы на это. Астахова ответил, что все эти адреса в мэрии известны, и проблемы там будут устранены. Буяков добавил, что впереди начало отопительного сезона, и в преддверии зимы руководить городом должен человек, компетентный в вопросах ЖКХ. Тем не менее, кандидатуру Астахова на посту врио мэра поддержали только 32 депутата, трое народных избранников воздержались. Что касается постоянного мэра, он он будет определен в результате конкурса. По словам Буякова, в ближайшее время депутаты соберутся на еще одно заседание, на котором и будет принято решение об объявлении конкурса.