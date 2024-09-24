Челябинский педагог, пострадавшая при нападении на школу, выписана из больницы

Нападение на школу № 68 произошло 16 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учительница химии Нина Шошина, пострадавшая при нападении на филиал школы № 68 подростка, вооруженного молотком, выписана из больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава.

«Учительница филиала школы №68 в Челябинске, где 16 сентября произошло нападение школьника с молотком, выписана из больницы. Она переведена на амбулаторное лечение», — сообщили в минздраве.

Инцидент произошел утром 16 сентября в филиале № 3 челябинской школы № 68. Мальчик пришел в школу с молотком и ножом и напал на других учеников.

Защищая детей, педагог встала на пути подростка, вооруженного молотком. В результате пострадал сам нападавший, еще трое учеников и учительница химии Нина Шошина. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал наградить отважных педагогов.