Челябинский педагог, пострадавшая при нападении на школу, выписана из больницы

Учительница химии Нина Шошина, пострадавшая при нападении на филиал школы № 68 подростка, вооруженного молотком, выписана из больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава.
«Учительница филиала школы №68 в Челябинске, где 16 сентября произошло нападение школьника с молотком, выписана из больницы. Она переведена на амбулаторное лечение», — сообщили в минздраве.
Инцидент произошел утром 16 сентября в филиале № 3 челябинской школы № 68. Мальчик пришел в школу с молотком и ножом и напал на других учеников.
Защищая детей, педагог встала на пути подростка, вооруженного молотком. В результате пострадал сам нападавший, еще трое учеников и учительница химии Нина Шошина. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал наградить отважных педагогов.
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