Бастрыкин приказал наградить педагогов и ученика школы №68 в Челябинске

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин оценил учителей и школьника, вставших на пути вооруженного молотком и ножом нападавшего Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился наградить учителей школы №68 в Челябинске, остановивших вооруженного молотком и ножом подростка, и помогавшего им ученика. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

«Действия нападавшего пытались остановить учитель и ученик, находившиеся в классе, однако подросток также нанес им удары. Когда фигурант выбежал из класса, его действия пресек другой учитель. Глава СКР поручил профильным подразделениям решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия», — пояснили в пресс-службе. Также начальнику управления СК по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования уголовных дел о халатности и попытке убийства.

Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. По одной из версий, Роман Г. мстил издевавшейся над ним девочке. По другой — «подсел» на суицидальный квест в деструктивной группе в соцсетях.

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Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился наградить учителей школы №68 в Челябинске, остановивших вооруженного молотком и ножом подростка, и помогавшего им ученика. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе ведомства. «Действия нападавшего пытались остановить учитель и ученик, находившиеся в классе, однако подросток также нанес им удары. Когда фигурант выбежал из класса, его действия пресек другой учитель. Глава СКР поручил профильным подразделениям решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия», — пояснили в пресс-службе. Также начальнику управления СК по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования уголовных дел о халатности и попытке убийства. Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. По одной из версий, Роман Г. мстил издевавшейся над ним девочке. По другой — «подсел» на суицидальный квест в деструктивной группе в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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