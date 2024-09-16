Бастрыкин приказал наградить педагогов и ученика школы №68 в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился наградить учителей школы №68 в Челябинске, остановивших вооруженного молотком и ножом подростка, и помогавшего им ученика. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе ведомства.
«Действия нападавшего пытались остановить учитель и ученик, находившиеся в классе, однако подросток также нанес им удары. Когда фигурант выбежал из класса, его действия пресек другой учитель. Глава СКР поручил профильным подразделениям решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия», — пояснили в пресс-службе. Также начальнику управления СК по Челябинской области Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования уголовных дел о халатности и попытке убийства.
Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. По одной из версий, Роман Г. мстил издевавшейся над ним девочке. По другой — «подсел» на суицидальный квест в деструктивной группе в соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!