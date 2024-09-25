Девять микрорайонов Екатеринбурга остаются без тепла

Отопление подключат в течение недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге девять микрорайонов все еще полноценно не подключили к теплу. Их должны обслужить на втором этапе работ — с 24 по 30 сентября. Это следует из карты, опубликованной «Единой городской дежурно-диспетчерской службы».

К концу сентября отопление получат микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. За аналогичный период специалисты включат теплоснабжение во всех котельных.

За время первого этапа, который прошел с 16 по 23 сентября, коммунальщики обслужили порядка 80% объектов. Полностью подключить Екатеринбург к теплу планируют к 1 октября.