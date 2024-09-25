Какие районы Екатеринбурга подключат к теплу последними. Карта

Девять микрорайонов Екатеринбурга остаются без тепла
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, детские руки, батареи
Отопление подключат в течение недели Фото:

В Екатеринбурге девять микрорайонов все еще полноценно не подключили к теплу. Их должны обслужить на втором этапе работ — с 24 по 30 сентября. Это следует из карты, опубликованной «Единой городской дежурно-диспетчерской службы».

К концу сентября отопление получат микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. За аналогичный период специалисты включат теплоснабжение во всех котельных.

За время первого этапа, который прошел с 16 по 23 сентября, коммунальщики обслужили порядка 80% объектов. Полностью подключить Екатеринбург к теплу планируют к 1 октября.

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В Екатеринбурге девять микрорайонов все еще полноценно не подключили к теплу. Их должны обслужить на втором этапе работ — с 24 по 30 сентября. Это следует из карты, опубликованной «Единой городской дежурно-диспетчерской службы». К концу сентября отопление получат микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. За аналогичный период специалисты включат теплоснабжение во всех котельных. За время первого этапа, который прошел с 16 по 23 сентября, коммунальщики обслужили порядка 80% объектов. Полностью подключить Екатеринбург к теплу планируют к 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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