Культовые звезды устроили яркое шоу в Екатеринбурге, не обошлось без скандала. Фото, видео

В Екатеринбурге выступила рэп-группа Dope D.O.D

29 сентября 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Концерт прошел 29 сентября, до этого артисты выступили в Санкт-Петербурге и Москве Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге выступила нидерландская рэп-группа Dope D.O.D, которая известна своими выступлениями на разогреве у таких гигантов, как Limp Bizkit и Korn. Мероприятие собрало многочисленных поклонников коллектива, но не обошлось без негатива. На концерте редких для города иностранных звезд побывало URA.RU. Dope D.O.D. — группа из Нидерландов, состоящая из трех участников — Skits Vicious, Dopey Rotten и Jay Reaper. Она известна своим необычным звучанием, а также визуальной эстетикой, вдохновленной хоррор-тематикой. Екатеринбург стал последним городом тура рэп-звезд по России, где произошло множество накладок. Изначально фанатов приглашали к 18:00 на Meet & Greet (мероприятие, на котором люди могут пообщаться с артистами и взять автограф — прим. ред.). Но, как писали поклонники в соцсетях, к назначенному времени к ним никто не вышел, а позже и вовсе сообщили, что встреча пройдет лишь после концерта. Кроме этого, на разогреве у Dope D.O.D. должна была выступать уральская группа, но на входе команде заявили, что спеть они не смогут — якобы произошла некая накладка. Недовольных музыкантов, которые спорили с организатором около двух часов, попытались задобрить, предложив посетить мероприятие в качестве гостей, но те отказались. Сам концерт также выбился из тайминга: намеченное на 20:00 выступление началось лишь спустя час, а люди то и дело в долгом ожидании интересовались друг у друга, в чем же дело. По некоторым данным, задержка произошла из-за того, что возникли проблемы у видеографа: камеру разместили не там, где надо, а переустановка заняла время. Несмотря на эти недочеты, поклонники радушно встретили рэперов. Нидерландские артисты раскачали зал своими хитами, поощряли слэм (явление, когда зрители прыгают, танцуют и сталкиваются друг с другом — прим. ред.), а также угостили крепкими напитками фанатов в первых рядах. Скриншот из группы встречи во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выступила нидерландская рэп-группа Dope D.O.D, которая известна своими выступлениями на разогреве у таких гигантов, как Limp Bizkit и Korn. Мероприятие собрало многочисленных поклонников коллектива, но не обошлось без негатива. На концерте редких для города иностранных звезд побывало URA.RU. Dope D.O.D. — группа из Нидерландов, состоящая из трех участников — Skits Vicious, Dopey Rotten и Jay Reaper. Она известна своим необычным звучанием, а также визуальной эстетикой, вдохновленной хоррор-тематикой. Екатеринбург стал последним городом тура рэп-звезд по России, где произошло множество накладок. Изначально фанатов приглашали к 18:00 на Meet & Greet (мероприятие, на котором люди могут пообщаться с артистами и взять автограф — прим. ред.). Но, как писали поклонники в соцсетях, к назначенному времени к ним никто не вышел, а позже и вовсе сообщили, что встреча пройдет лишь после концерта. Кроме этого, на разогреве у Dope D.O.D. должна была выступать уральская группа, но на входе команде заявили, что спеть они не смогут — якобы произошла некая накладка. Недовольных музыкантов, которые спорили с организатором около двух часов, попытались задобрить, предложив посетить мероприятие в качестве гостей, но те отказались. Сам концерт также выбился из тайминга: намеченное на 20:00 выступление началось лишь спустя час, а люди то и дело в долгом ожидании интересовались друг у друга, в чем же дело. По некоторым данным, задержка произошла из-за того, что возникли проблемы у видеографа: камеру разместили не там, где надо, а переустановка заняла время. Несмотря на эти недочеты, поклонники радушно встретили рэперов. Нидерландские артисты раскачали зал своими хитами, поощряли слэм (явление, когда зрители прыгают, танцуют и сталкиваются друг с другом — прим. ред.), а также угостили крепкими напитками фанатов в первых рядах.