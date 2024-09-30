Politico: Вучич сомневается, что Украина может одержать верх над Россией

30 сентября 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Вучич скептически отнесся к победе Украины в спецоперации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Сербии Александр Вучич усомнился в способности Украины одержать верх в конфликте с Россией. Он заявил, что Западу становится с каждым разом сложнее инвестировать в украинскую оборону и финансировать ее. «Вначале Запад думал, что им будет легко инвестировать в украинскую оборону и финансировать ее из-за относительно слабой экономики России. Теперь это становится намного сложнее», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит газета Politico. Он также раскритиковал европейских лидеров, которые не хотят никого слышать, кто думает иначе по украинскому вопросу. Ранее Вучич отмечал, что украинский конфликт может продлиться еще около десяти лет. Он предполагает, что по окончании российской спецоперации Украина разделится. Сербский лидер также подчеркнул, что мир между странами будет достигнут на основе «корейского сценария», передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич усомнился в способности Украины одержать верх в конфликте с Россией. Он заявил, что Западу становится с каждым разом сложнее инвестировать в украинскую оборону и финансировать ее. «Вначале Запад думал, что им будет легко инвестировать в украинскую оборону и финансировать ее из-за относительно слабой экономики России. Теперь это становится намного сложнее», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит газета Politico. Он также раскритиковал европейских лидеров, которые не хотят никого слышать, кто думает иначе по украинскому вопросу. Ранее Вучич отмечал, что украинский конфликт может продлиться еще около десяти лет. Он предполагает, что по окончании российской спецоперации Украина разделится. Сербский лидер также подчеркнул, что мир между странами будет достигнут на основе «корейского сценария», передает «Ридус».