28 сентября 2024

В Екатеринбурге произошла жесткая авария, приехала реанимация. Видео

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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, ваз, дтп, авария, жигули, дорожно-транспортное проишествие
Одной из машин-участниц аварии была «Жигули» (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на перекрестке улиц Заводской и Крауля произошло серьезное ДТП. На место приехала реанимация, вокруг места происшествия образовалась толпа.

«Пробка и стоит реанимация, куча людей», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На видео видно, что столкнулись как минимум два автомобиля — Hyundai Accent и «Жигули».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. Ответ ожидается.

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на перекрестке улиц Заводской и Крауля произошло серьезное ДТП. На место приехала реанимация, вокруг места происшествия образовалась толпа. «Пробка и стоит реанимация, куча людей», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На видео видно, что столкнулись как минимум два автомобиля — Hyundai Accent и «Жигули». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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