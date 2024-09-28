Одной из машин-участниц аварии была «Жигули» (архивное фото)
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на перекрестке улиц Заводской и Крауля произошло серьезное ДТП. На место приехала реанимация, вокруг места происшествия образовалась толпа.
«Пробка и стоит реанимация, куча людей», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На видео видно, что столкнулись как минимум два автомобиля — Hyundai Accent и «Жигули».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. Ответ ожидается.
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