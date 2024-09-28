Екатеринбуржцы высказались против идеи Мединского сократить обучение в школе

Шесть из десяти екатеринбуржцев высказались против идеи помощника президента России Владимира Мединского сократить срок обучения в школе, чтобы ученики могли раньше начать профессиональную подготовку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«Шесть из 10 жителей Екатеринбурга против этой идеи: „Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят“; „Дети ещё не готовы к взрослой жизни“; „Чем больше учатся, тем умнее будут“», — говорится в результатах опроса. Также не поддержали инициативу 59% опрошенных родителей школьников.
Больше всего противников инициативы среди жителей Екатеринбурга в возрасте от 35 до 44 лет — таких 65%. Среди родителей обучающихся и среди экономически активного населения 29% сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования. Они отмечают, что раньше за 10 лет учебы школьники получали необходимые знания для становления специалистами.
Затруднились с оценкой инициативы 12% опрошенных. Они отметили, что идея Мединского не принесет реальных результатов или более «качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки». Такое мнение высказали 16% екатеринбуржцев в возрасте от 35 до 44 лет. Однако самая большая группа не определившихся с ответом — 18% — была среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей.
Мединский 24 сентября заявил, что 11 лет на образование — «непозволимая роскошь». Он считает, что школьная программа должна быть спрессована, чтобы молодые люди раньше вступали в сферу профподготовки и были конкурентоспособными.
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