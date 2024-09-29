В поселке Исток Свердловской области продают британский кабриолет Triumph Spitfire 1977 года выпуска за 2,9 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Ретро-кабриолет в хорошем состоянии. Мотор после полного капремонта в 2013 году (по чекам семь тысяч евро). Все техосмотры проходились регулярно (есть подтверждающие бумаги). Двигатель отлично работает. Внешне выглядит супер, когда-то давно красился, есть и царапины, и повреждения краски, мягкая крыша также имеет следы повреждения», — говорится в объявлении.
По словам продавца, он лично купил машину в Дортмунде (Германия) и доехал до Берлина, после чего через Польшу добрался до Бреста в Беларуси. Оттуда по России автомобиль везли на прицепе. Машина растаможена. Владелец хочет с мая следующего года заняться реставрацией салона, если раритет не продастся.
У этой модели Triumph двигатель объемом 1,5 литра на 72 лошадиные силы в связке с четырехступенчатой механической коробкой передач. Продаваемая машина является модификацией Spitfire 1500, которая выпускалась с 1974 по 1980 года. Всего было выпущено около 96 тысяч штук.
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В поселке Исток Свердловской области продают британский кабриолет Triumph Spitfire 1977 года выпуска за 2,9 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Ретро-кабриолет в хорошем состоянии. Мотор после полного капремонта в 2013 году (по чекам семь тысяч евро). Все техосмотры проходились регулярно (есть подтверждающие бумаги). Двигатель отлично работает. Внешне выглядит супер, когда-то давно красился, есть и царапины, и повреждения краски, мягкая крыша также имеет следы повреждения», — говорится в объявлении. По словам продавца, он лично купил машину в Дортмунде (Германия) и доехал до Берлина, после чего через Польшу добрался до Бреста в Беларуси. Оттуда по России автомобиль везли на прицепе. Машина растаможена. Владелец хочет с мая следующего года заняться реставрацией салона, если раритет не продастся. У этой модели Triumph двигатель объемом 1,5 литра на 72 лошадиные силы в связке с четырехступенчатой механической коробкой передач. Продаваемая машина является модификацией Spitfire 1500, которая выпускалась с 1974 по 1980 года. Всего было выпущено около 96 тысяч штук.