29 сентября 2024
28 сентября 2024

В Свердловской области продают британский ретро-кабриолет за 2,9 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 301. Екатеринбург, флаг россии, ретро авто
Ретро-автомобиль продавец привез в Россию из Германии (архивное фото) Фото:

В поселке Исток Свердловской области продают британский кабриолет Triumph Spitfire 1977 года выпуска за 2,9 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Ретро-кабриолет в хорошем состоянии. Мотор после полного капремонта в 2013 году (по чекам семь тысяч евро). Все техосмотры проходились регулярно (есть подтверждающие бумаги). Двигатель отлично работает. Внешне выглядит супер, когда-то давно красился, есть и царапины, и повреждения краски, мягкая крыша также имеет следы повреждения», — говорится в объявлении.

По словам продавца, он лично купил машину в Дортмунде (Германия) и доехал до Берлина, после чего через Польшу добрался до Бреста в Беларуси. Оттуда по России автомобиль везли на прицепе. Машина растаможена. Владелец хочет с мая следующего года заняться реставрацией салона, если раритет не продастся.

У этой модели Triumph двигатель объемом 1,5 литра на 72 лошадиные силы в связке с четырехступенчатой механической коробкой передач. Продаваемая машина является модификацией Spitfire 1500, которая выпускалась с 1974 по 1980 года. Всего было выпущено около 96 тысяч штук.

Продавец купил Triumph Spitfire в Дортмунде
Продавец купил Triumph Spitfire в Дортмунде
Фото:
Автомобиль доехал до Беларуси своим ходом
Автомобиль доехал до Беларуси своим ходом
Фото:
Если автомобиль не продастся, то хозяин начнет реставрировать салон
Если автомобиль не продастся, то хозяин начнет реставрировать салон
Фото:
По России ретро-кабриолет ехал на прицепе
По России ретро-кабриолет ехал на прицепе
Фото:
Британской машине капитально ремонтировали двигатель в 2013 году
Британской машине капитально ремонтировали двигатель в 2013 году
Фото:

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В поселке Исток Свердловской области продают британский кабриолет Triumph Spitfire 1977 года выпуска за 2,9 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Ретро-кабриолет в хорошем состоянии. Мотор после полного капремонта в 2013 году (по чекам семь тысяч евро). Все техосмотры проходились регулярно (есть подтверждающие бумаги). Двигатель отлично работает. Внешне выглядит супер, когда-то давно красился, есть и царапины, и повреждения краски, мягкая крыша также имеет следы повреждения», — говорится в объявлении. По словам продавца, он лично купил машину в Дортмунде (Германия) и доехал до Берлина, после чего через Польшу добрался до Бреста в Беларуси. Оттуда по России автомобиль везли на прицепе. Машина растаможена. Владелец хочет с мая следующего года заняться реставрацией салона, если раритет не продастся. У этой модели Triumph двигатель объемом 1,5 литра на 72 лошадиные силы в связке с четырехступенчатой механической коробкой передач. Продаваемая машина является модификацией Spitfire 1500, которая выпускалась с 1974 по 1980 года. Всего было выпущено около 96 тысяч штук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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