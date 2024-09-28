В Екатеринбурге прошел детский крестный ход

В Екатеринбурге 1700 человек вышли на крестный ход, посвященный началу учебного года в воскресных школах. Мероприятие началось со сборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах, после чего участники прошли восемь километров по маршруту Царского крестного хода. Об этом сообщает Екатеринбургская епархия.
«Участники молитвенного шествия проходят восьмикилометровый путь по маршруту Царского крестного хода до монастыря Царственных страстотерпцев, где у Поклонного Креста будет совершен благодарственный молебен. В „детском“ крестном ходе принимают участие 1700 человек», — говорится в группе епархии в соцсети «ВКонтакте».
В шествии участвовали воспитанники воскресных школ, студенты, воспитанники из патриотических православных клубов и дружины Братства православных следопытов. Их сопровождали родители и педагоги воскресных школ Екатеринбургской митрополии. Крестный ход прошел по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
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