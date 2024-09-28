В Серове пенсионеры замерзают без отопления и горячей воды

В Серове (Свердловская область) на улице Февральской Революции, по словам местных жителей, все еще не дали отопление и горячую воду. Пенсионерам приходится спать под несколькими одеялами и ходить по дому в теплых костюмах и перчатках, сообщили их родственники.
«Мама живёт в доме №1, дома холодина. Ходит в костюме теплом, шерстяных носках и перчатках. Спит под двумя одеялами. Это нормально вообще? Про то, чтоб принять теплый душ, я вообще молчу», — написала жительница в группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».
Однако запуск системы теплоснабжения на территории Серовского городского округа проводится с 23 сентября по 1 октября 2024 года, говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Для вопросов о запуске отопления запущена горячая линия по номеру 8 (343) 857-57-31.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации округа. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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