Девять микрорайонов Екатеринбурга все еще не подключили к теплу. Их коммунальщики обслужат во втором этапе работ, которые продлятся неделю. Об этом рассказали в «Единой городской дежурно-диспетчерской службе».
Во втором этапе будут обслужены микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. Работы продлятся с 24 по 30 сентября. Также до конца месяца специалисты включат теплоснабжение во всех котельных.
Предполагается, что за время первого этапа (с 16 по 23 сентября) подключили порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.
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