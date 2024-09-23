Стало известно, какие дома в Екатеринбурге все еще не подключили к теплу. Карта

В Екатеринбурге девять микрорайонов все еще не подключили к теплу

23 сентября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Екатеринбург подключат к теплу полностью к 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девять микрорайонов Екатеринбурга все еще не подключили к теплу. Их коммунальщики обслужат во втором этапе работ, которые продлятся неделю. Об этом рассказали в «Единой городской дежурно-диспетчерской службе». Во втором этапе будут обслужены микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. Работы продлятся с 24 по 30 сентября. Также до конца месяца специалисты включат теплоснабжение во всех котельных. Предполагается, что за время первого этапа (с 16 по 23 сентября) подключили порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября. Екатеринбург Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девять микрорайонов Екатеринбурга все еще не подключили к теплу. Их коммунальщики обслужат во втором этапе работ, которые продлятся неделю. Об этом рассказали в «Единой городской дежурно-диспетчерской службе». Во втором этапе будут обслужены микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. Работы продлятся с 24 по 30 сентября. Также до конца месяца специалисты включат теплоснабжение во всех котельных. Предполагается, что за время первого этапа (с 16 по 23 сентября) подключили порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.