Стало известно, какие дома в Екатеринбурге все еще не подключили к теплу. Карта

В Екатеринбурге девять микрорайонов все еще не подключили к теплу
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Екатеринбург подключат к теплу полностью к 1 октября Фото:

Девять микрорайонов Екатеринбурга все еще не подключили к теплу. Их коммунальщики обслужат во втором этапе работ, которые продлятся неделю. Об этом рассказали в «Единой городской дежурно-диспетчерской службе».

Во втором этапе будут обслужены микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. Работы продлятся с 24 по 30 сентября. Также до конца месяца специалисты включат теплоснабжение во всех котельных.

Предполагается, что за время первого этапа (с 16 по 23 сентября) подключили порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.

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Девять микрорайонов Екатеринбурга все еще не подключили к теплу. Их коммунальщики обслужат во втором этапе работ, которые продлятся неделю. Об этом рассказали в «Единой городской дежурно-диспетчерской службе». Во втором этапе будут обслужены микрорайоны: Центр, Юго-Западный, Пионерский, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш, Уралмаш и Ботанический. Работы продлятся с 24 по 30 сентября. Также до конца месяца специалисты включат теплоснабжение во всех котельных. Предполагается, что за время первого этапа (с 16 по 23 сентября) подключили порядка 75-80% объектов. По словам вице-мэра Владимира Гейко, полностью подключить к теплу учреждения и жилые объекты Екатеринбурга должны к 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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